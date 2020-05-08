صور: عودة لاعبي برشلونة للتدريب بعد غياب بسبب كورونا

تداولت المواقع الاعلامية والرياضية منها صورًا لعودة نجوم برشلونة إلى التدريب بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وظهر خلال الصور المتداولة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وأنطوان جريزمان.

وكان النادي قد أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" عن عودة لاعبي الفريق الأول للتدريبات، اليوم الجمعة، وذلك بعد طول غياب بسبب قرار الحظر لتفشي وباء فيروس كورونا.

واستلم لاعبي الفريق يوم الاربعاء الماضي وثيقة تحتوي على تعليمات تابعة لرابطة أندية الدوري الإسباني، عليهم اتباعها منذ بداية المرحلة الأولى لاستئناف المنافسة.







