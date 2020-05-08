مجموعة الاتصالات تتبرع بـ 8 مليون شيكل لوقفة عز

استكمالاً لجهودها و ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل – جوال – حضارة – ريتش)، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية السيد صبيح المصري عن رفع مساهمة المجموعة في صندوق وقفة عز إلى 8 مليون شيكل، إضافة إلى تبرع موظفي مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل – جوال – حضارة – ريتش) بثلاثة أيام عمل بقيمة 1.2 مليون شيكل ليصل مبلغ التبرع إلى 9.2 مليون شيكل، وذلك دعماً للصندوق وللجهود التي تبذلها القيادة في مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب المصري عن شكره و تقديره لفخامة الرئيس محمود عباس و لدولة رئيس الوزراء د. محمد إشتية لكافة القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها، والتي ساهمت بشكل كبير بتضييق دائرة إنتشار الفيروس في فلسطين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كانت محط إحترام وتقدير من الجميع.

و أضاف المصري إن مبادرة صندوق "وقفة عز" الذي أعلن عن تشكيله دولة رئيس الوزراء د. محمد إشتية يشكل مبادرة مهمة جداً لتوحيد المساعدات المقدمة من مختلف الجهات، لا سيما القطاع الخاص الفلسطيني، ولضمان إيصال تلك المساعدات وصرفها بالشكل اللائق، وضمن الاحتياجات الملحة للمتضررين.

وتابع المصري قائلا "إن مجموعة الاتصالات الفلسطينية اعتمدت المسؤولية الاجتماعية نهجاً في سياساتها و استراتيجياتها، حيث بلغ مجموع ما تم تقديمه خلال السنوات الخمس الماضية 55 مليون دولار دعماً لمشاريع المسؤولية الاجتماعية في الضفة الغربية و قطاع غزة".





و أكد المصري على استمرار العمل في الاجراءات التي أعلنتها المجموعة في وقت سابق فيما يخص عدم انقطاع الخدمات المقدمة للجمهور من قبل كافة شركات المجموعة وعدم إيقافها بسبب عدم سداد الفواتير.

وخلص المصري إلى القول بأن مجلس الادارة اتخذ قراراً بزيادة مساهمة المجموعة في صندوق وقفة عز من أجل مساندة جهود الحكومة في محاربة الفقر، والعمل على توفير ما يمكن كشبكة أمان لمساعدة الشرائح المتضررة بسبب إنتشار هذا الوباء.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية السيد عمار العكر إن المجموعة كانت سباقة في مساندة الاجراءات الرسمية والشعبية لمواجهة وباء كورونا وعدم إنتشاره في فلسطين.

وأضاف العكر إن خطة مجموعة الاتصالات تسير بالتوازي في أكثر من إتجاه، في ظل هذا الوباء الذي ينتشر في مختلف دول العالم، فمن جانب نعمل على ضمان إستمرار وصول الخدمات المقدمة من شركاتنا إلى كافة المشتركين دون أي خلل، وكذلك الحفاظ على طواقمنا واتباع الارشادات الصحية للحد من الاحتكاك لمنع حدوث أي إصابات في صفوف طواقم العمل في المجموعة التي تعمل على خدمة مشتركينا، إلى جانب القيام بواجبها ومسؤولياتها ضمن منظومة مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب العكر عن تقديره للجهود الحكومية الرسمية في مواجهة الفيروس، مسنودة بالجهود الشعبية والاهلية التي تعكس الصورة الحضارية والوطنية للشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه وقطاعاته، مشدداً على أن ذلك كان له أثر كبير في الحد من إنتشار الفيروس.