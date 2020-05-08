الكيلة تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السموع والقدس

أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين د. مي الكيلة مساء اليوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس المحتلة

وأضافت د. الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، مضيفة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ترتفع إلى 538.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.

الحجر المنزلي في فلسطين

وتابعت: عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وعدد الموجودين حالياً في الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف المصابين بمرض كوفيد 19- فيروس كورونا تماثلوا للشفاء بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن 22 حالة شفاء جديدة سُجلت في ضواحي القدس، و7 حالات في محافظة رام الله والبيرة و6 حالات في محافظة الخليل، وحالتان في قطاع غزة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى ارتفاع حصيلة المتعافين في فلسطين إلى 282، ما يعني أن نسبة المتعافين من المرض تمثل 51.5% من مجمل الإصابات البالغ عددها 547 إصابة.

فيروس كورونا في فلسطين

وتابعت د. الكيلة أن عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة يبلغ 261، بينها 158 في محافظة القدس، و97 في باقي المحافظات الشمالية، و6 حالات في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة إنه سيتم تسليم فندق الكرمل يوم غدٍ، حيث ستنقل الحالة الوحيدة المتبقيه فيه إلى فندق الجراند بارك.