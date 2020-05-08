ارقام صادمة: 100 الف اصابة بـ فيروس كورونا في الدول العربية

تباينت نسب تسجيل الاصابات والشفاء والوفيات بسبب فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في الدول العربية.

وشهدت بعض الدول انفراج نسبي من الاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، بينما شهدت دول أخرى تسجيل ارقاما مرتفعة أصيبت بفيروس كورونا وأخرى تعافت من الفيروس القاتل، بينما سجلت بعض الدول حالات وفاة جديدة.

ووفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية فإن الدول العربية سجلت حتى الآن نحو 100 ألف اصابة بفيروس كورونا ونحو 1800 حالة وفاة حتى يوم امس الخميس.

ووفقًا لتلك المواقع فإن دول الخليج العربي سجلت النسبة الأعلى للإصابات خاصة في السعودية وقطر والامارات، بينما تصدرت الجزائر الدول العربية بعدد الوفيات حيث سجلت 480 حالة وفاة منذ بداية تفشي الفيروس.

فيروس كورونا في السعودية

شكلت الشرطة السعودية، وحدة لمراقبة انتهاكات وقواعد حظر تجمع أكثر من خمسة أفراد، والتي كانت قد فرضتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت السعودية أن من يخالف تلك القواعد سيعاقب بالقانون، داعية السعوديين للإبلاغ عن المخالفين.

وسجلت الصحة السعودية يوم خميس، 1793 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و10 وفيات، فيما سجلت تعافي 1015، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 7798 حالة.

فيروس كورونا في الكويت

سجلت وزارة الصحة الكويتية اصابة 278 حالة جديدة، و162 حالة شفاء، وحالتي وفاة جديدتين، ليصبح إجمالي عدد الحالات 6567 حالة.

فيروس كورونا في الإمارات

وفي الإمارات، من المتوقع أن تبدأ عملية لإعادة مئات الآلاف من الهنود العالقين، عبر رحلات جوية وبحرية ستنظمها نيودلهي.

ويبلغ عدد الهنود المقيمين في الإمارات 3.3 ملايين شخص وهم يشكلون بذلك ثلث عدد سكانها، معظمهم في دبي، الإمارة الأكثر دينامية من الناحية الاقتصادية بين الإمارات السبع التي يتشكل منها الاتحاد.

وتلقت القنصلية الهندية في دبي، نحو 200 ألف طلب للترحيل، معظمهم عمال خسروا وظائفهم نتيجة للأزمة الناجمة عن الوباء.

فيروس كورونا في اليمن

وفي اليمن قررت السلطات الخميس، إعادة فتح منفذها البري الوحيد مع السعودية، لاستقبال العالقين اليمنيين في المملكة، على خلفية جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

وقالت وزارة شؤون المغتربين، في بيان: "وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة بفتح منفذ الوديعة البري الذي يتبع محافظة حضرموت شرق البلاد كحالة خاصة لاستقبال العالقين".

فيروس كورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة في المغرب الخميس، اصابة 5408 و183 وفاة، وتعافي 2017 شخصا، وسجلت الجزائر 4997 إصابة، مع بقاء تصدرها قائمة البلدان العربية الأكثر وفاة بـ476 وفاة، مع تعافي 2197،

فيروس كورونا في البحرين

سجلت وزارة الصحة في البحرين اصابة 3934 بفيروس كورونا فيما سجلت 8 حالات وفاة، وتعافي 1860.

فيروس كورونا في سلطنة عمان

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اصابة 2958، و13 وفاة، و980 متعافياً.

فيروس كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة في العراق اصابة 2480، من بينها 102 وفاة، وتعافي 1602.

فيروس كورونا في جيبوتي

وفي جيبوتي أعلنت السلطات الصحية وصول إصاباتها لـ 1124 إصابة، و3 وفيات، وتعافي 755، أما تونس فسجلت وزارة الصحة هناك 1025 إصابة، و43 وفاة، وتعافي 591 شخصاً.

كما سجل الصومال 873 إصابة، و39 وفاة، وتعافي 87 شخصاً، ورصد السودان 852 إصابة، و49 وفاة، وتعافي 80 شخصا.

فيروس كورونا في لبنان

وصل عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 750 إصابة، و25 وفاة، وتعافي 213 شخصا.

فيروس كورونا في الاردن

سجلت وزارة الصحة في الاردن 473 إصابة، و9 وفيات، فيما تعافى 377 شخصا،

فيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 547 إصابة، و4 وفيات، وتعافي 222 منذ تفشي الفيروس.

وفي ليبيا سجلت اصابة 64 وثلاث وفيات، وتعافي 24 شخصاً منذ تفشي الفيروس.

فيروس كورونا في سوريا

سجلت وزارة الصحة في سوريا اصابة 45 شخصًا و3 وفيات وتعافي 27 شخصًا منذ تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا في اليمن

أعلن اليمن تسجيل 25 إصابة، و5 وفيات، وتعافي مصاب واحد

فيما أحصت موريتانيا 8 إصابات، وحالة وفاة، وتعافي 6 أشخاص