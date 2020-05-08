سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الجمعة

يبحث الملايين من الأتراك حول سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأخرى حيث تصدرت منصات التواصل اليوم الجمعة.

ويحظى سعر الليرة التركية على أهمية عالية وكبيرة جدًا حتى في الدول العربية بسبب الجاليات العربية المتزايدة في اسطنبول.

وشهدت الليرة التركية اليوم الجمعة استقرارًا في سعر الصرف بعد أن شهدت انخفاضًا في الجلسات السابقة بسبب فيروس كورونا.

وفي ظل ما تشهده الليرة من انخفاض فإن عدد كبير من المستثمرين يحذرون بشكل كبير جدًا من استنزاف احتياطات العملة والحاجة لتمويل أجنبي.

ووفقًا لوكالة الاناضول التركية فإن العملة استقرت 7.1050 بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، لتتراجع قليلا من مستوى الإغلاق البالغ 7.1000 أمس الخميس، حين بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.2690.

وخسرت الليرة نحو 18 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، في ظل ضغط من فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 3641 شخصا في تركيا.

وتأججت مخاوف السوق في تركيا بفعل تصريحات لأحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مساء الأربعاء، التي فسرها متعاملون على أنها تستبعد خط مبادلة من المركزي الأمريكي لحماية الاحتياطيات المستنزفة.

وأمس الخميس، منعت الجهة المعنية بالرقابة على المصارف في تركيا "بي.إن.بي باريبا" و"سيتي بنك" و"يو.بي.إس"، من القيام بتعاملات على الليرة، قائلة إنهم عجزوا عن تلبية التزامات بالليرة في الوقت المناسب.

واتخذت الجهات القانونية والرقابية في تركيا اجراءات قانونية بحق بعض المؤسسات التي تتخذ من لندن مقرا لها بسبب تلاعبها بالليرة التركية.

سعر صرف الليرة التركية اليوم الجمعة

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

1 ليرة تركية = 0.140683 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 7.10817 دولار أمريكي

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو الأوروبي

1 ليرة تركية = 0.129797 يورو أوروبي

1 يورو أوروبي = 7.70563 ليرة تركية

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي

1 ليرة تركية = 0.527592 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 1.89540 ليرة تركية

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي

1 ليرة تركية = 0.0434820 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 22.9980 ليرة تركية

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية

1 ليرة تركية = 72.1660 ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.0138569 ليرة تركية

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة اللبنانية

1 ليرة تركية = 212.043 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.00471602 ليرة تركية