قائمة بـ الألعاب في شعارات Google المبتكرة الرائجة

عادت لعبة PAC-MAN التي تعتبر إحدى أكثر الألعاب الرائجة والمبتكرة إلى شعارات Google عند الدخول إلى موقع البحث.

وما عليك سوى الضغط على الشعار لبدء اللعبة.

وعند الضغط على شعار غوغل ستظهر قائمة بـ 9 ألعاب يمكنك ممارستها فورًا.

وهذه الالعاب هي:

الألعاب في شعارات Google

1- Coding

2- Cricket

3- Fishchinger

4- Rockmore

5- Garden

6- Scoville

7- Loteria

8- Halloween2

9- Hip hop

وتهدف غوغل من خلال توفير هذه الألعاب مباشرة من خلال الضغط على شعارها هو مكافحة فيروس كورونا القاتل ضمن اجراءات التباعد الاجتماعي والبقاء في البيوت.

وتبرعت شركة غوغل بأكثر من 800 مليون دولار لدعم الشركات والمنظمات والعاملين في الرعاية الصحية لمواجهة كورونا.