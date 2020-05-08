اصابة صياد ثاني برصاص الاحتلال في بحر شمال قطاع غزة

أصيب صياد فلسطيني ثاني اثر استهدافه من قبل البحرية الاسرائيلية التي استهدفت مراكب الصيادين صباح اليوم الجمعة، بالرصاص في بحر شمال قطاع غزة.

وقالت لجان توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين إن الصياد ماجد بكر (60 عاما) اصيب بعيار مطاطي بالرأس خلال مهاجمة زوارق الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين غرب السودانية شمال قطاع غزة.

واوضحت انه جرى نقله لمشفى الشفاء وحالته متوسطة.

وفي ذات السياق ذكرت مصادر محلية، أن صياد ثاني أصيب بعيار مطاطي إثر استهداف بحرية الاحتلال للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة منذ صباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت قارب صيد شمال قطاع غزة وأطلقت عليه وابل من الرصاص.

وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين تشمل إطلاق النار ومصادرة المعدات والاعتقالات.