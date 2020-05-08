قائمة محدثة: سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم

يحاول اللبنانيون في كل يوم التعرف على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الجمعة 8/5/2020، الذي بات يشغل جل تفكيرهم مع تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

يشار إلى أن صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الجمعة 8/5/2020 يشهد تذبذباً واضحاً في السوق السوداء والمصرف المركزي بسبب المشاكل السياسية والميدانية والاقتصادي.

وعلى الرغم من محاولة الدولة السورية محاربة السوق السوداء التي ابتدعها الصرافين بسبب شح الدولار الأمريكي في المصرف المركزي، إلا أن الأمور لازالت خارج سيطرة وقدرة الدولة على ضبطها.

ووصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 8/5/2020 عند الصرافين حوالي2000 - 2130 ليرة لبنانية مقابل الدولار، فيما بلغ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في البنك المركزي = 1512.123 ليرة لبنانية.

ووضعت نقابة الصرافين اللبنانيين حداً أقصى لـ سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية ليصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار لـ 2000 ليرة لبنانية.

يشار إلى وجود سوقين لصرافة الدولار مقابل الليرة اللبنانية، السوق المركزي، والسوق السوداء الذي ظهر بفعل شح الدولار في البنك المركزي.

سعر صرف الليرة اللبنانية

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم الجمعة 8/5/2020 سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

1 (USD) دولار امريكي = 1512.123194 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000661 (USD) دولار امريكي

ووصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند الصرافين اليوم الجمعة 8/5/2020 :

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء = 2000 - 2130 ليرة لبنانية

وسجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة 8/5/2020

1 (EUR) يورو = 1666.995414 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.0006 (EUR) يورو

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمالجمعة 8/5/2020 سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء عند الصرافين والبنك المركزي

الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء 1512.123194 ليرة لبنانية 2000 - 2130 ليرة لبنانية

ونود الاشارة إلى أننا في موقع فلسطين اليوم الاخباري سنتابع معكم اولاً باول سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء والمصرف المركزي.