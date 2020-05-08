الحوثي يهاجم السعودية والامارات بسبب قناة ام بي سي

شن زعيم حركة أنصار الله اليمنية (عبد الملك الحوثي) اليوم الجمعة، كل من المملكة السعودية والامارات العربية بسبب انتاج مسلسلات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحوثي: "إن ظلم اليهود الصهاينة لربما هو أكبر ظلم في الأرض، ويمتد إلى الواقع البشري في كل أنحاء العالم من خلال نفوذهم على كبريات الدول".

وأضاف: "إن المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية تروجان لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال بث مسلسلات تطبيعية تقدم تاريخ مزيف عن حياة اليهود في الخليج العربي.

وأشار الحوثي إلى أن جميع الدول التي تنسق مع الاحتلال الإسرائيلي سواء مباشرة أو غير مباشر فهو يقف في صفهم وهو شريك فيما تفعله "إسرائيل" من ظلم وقهر كبير للشعب الفلسطيني".

ودعا الحوثي أبناء الأمتين العربية والاسلامية للحذر الشديد من كل اشكال التأييد لأمريكا و"إسرائيل" ولمن يواليهم".

وشدد على أن أكبر خطر في العالم هو ربط الانسان بالظالمين وجرائمهم لأنها تفوق المظالم الشخصية.

وتبث قنوات ام بي سي MBC مسلسلات تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي مثل مسلسل ام هارون ومسلسل مخرج7.