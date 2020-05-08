الشعبية تنفي الأنباء المتداولة بشأن قرار صادر عن أمينها احمد سعدات

نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن إصدار الأمين العام أحمد سعدات "قرارًا مُلزمًا لقيادة الجبهة الشعبية في الداخل والخارج".

وأكّدت الجبهة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن ما يُتداول "ليس أكثر من هراءٍ وفبركة غير بعيدة عن جهات أمنية، أو أطرافٍ تناصب الجبهةَ العداءَ، تتوهم أنها قادرة على خلق بلبلة في صفوف الجبهة وأنصارها".

وعبَرت الشعبية عن ثقتها بأن "هكذا أخبار ملفقة ومفضوحة، لا يمكن لها أن تكتسب أي مصداقية، فالجبهة كما يعرفها شعبنا وقواه، تقرر سياساتها ومواقفها بشكل ديمقراطي ، كما أنها على ثقة بأن هكذا أخبار زائفة لن تصمد أمام وعي رفاقها وأنصارها".

وختمت الجبهة بدعوة مواقع التواصل الاجتماعي ذات المصداقية بتوخي الحقيقة أولاً، وعدم المساهمة في ترويج الافتراءات، كالتي نُسبت للرفيق سعدات، لقطع الطريق على الأهداف الخبيثة من ورائها.