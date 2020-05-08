ضابط إسرائيلي: أزمة الكورونا عززت التنسيق الأمني بين السلطة و"إسرائيل"

قالضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة "إن ازمة فيروس كورونا الذي انتشر في الضفة واسرائيل عززت من التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية وفتحت آفاق جديدة للتعاون".

ونقلت القناة السابعة العبرية عن الضابط وهو نائب قائد لواء رام الله في جيش الاحتلال ويدعى "شمعون بن زخاريا" ، قوله بأن أزمة الكورونا على وجه الخصوص عززت من مستوى التعاون الأمني والوثيق من أجهزة الأمن الفلسطينية.

ومع ذلك فقد شدد على أن جيشه لا يتنازل عن أي نشاط أمني للجيش داخل مدينة رام الله الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية قائلاً " لا نتنازل عن أي اعتقال أو منع عملية تحت ذريعة وجود الكورونا ، نقوم بعملنا على أكمل وجه وبكل قوة مع الحفاظ على الإجراءات الصحية".

وبين الضابط أن مدينة رام الله كانت ذات يوم تسمى "عاصمة الإرهاب" وأنه يبذل جهوداً جبارة حتى لا تنمو خلايا عسكرية جديدة في المنطقة عبر مواصلة الاعتقالات على مدار الساعة.

ومن بين العمليات الأخيرة التي جرى إحباطها قال الضابط أنه جرى اعتقال مجموعة تابعة لحركة ح م اس خططت لعدة عمليات تفجيرية في المنطقة ومنها التخطيط والتراجع بعدها عن عملية وضع عبوة في إستاد رياضي في القدس.