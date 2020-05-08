إحصائيات صادمة: 270 ألف وفاة و4 آلاف مصاب بفيروس كورونا

بلغتْ أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا (كوفيد_19) اليوم الجمعة 8 – 5 – 2020، حوالي 270 ألف حالة وفاة، فيما يقترب عدد الإصابات من حاجز 4 مليون إصابة في جميع دول العالم.

وتواصل دول العالم مواجهة فيروس كورونا، من خلال إجراءات صارمة، منها التباعد الاجتماعي، والتوعية بمخاطر الفيروس، وإقامة المعازل الطبية للمصابين.

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 259,548 شخصاً في دول العالم، فيما اقتربت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم من 4 مليون بواقع 3 مليون و 898 ألف و 736 شخصاً، تعافى منهم نحو مليون و334 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة، الخميس، عن وفاة 49 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 4,781 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الخميس، اكثر من 81 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 4,711 حالة وفاة، حتى الآن، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر منهم، حيث أعلنت الخميس عن 1,894 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 76,693 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة مليون و 287 ألف و497 شخصاً، منهم 24,405 إصابات جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

بريطانيا التي اصبحت منذ ايام تحتل المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بلغت حصيلة الوفيات لديها 30,615 شخصاً، منهم 539 الخميس، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 206,715 إصابة، منهم 5,614 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.

اما ايطاليا التي اصبحت كذلك منذ أيام تحتل المركز الثالث فسجلت الخميس، 274 حالة وفاة، من مجموع 29,958 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 1,401 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 215,858 حالة مؤكدة.

ولا تزال اسبانيا تستقر عند المركز الرابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 26,070 شخصاً منهم 213 الخميس، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 256,855 شخصاً، منهم 3,173 في آخر 24 ساعة.

كما حافظت فرنسا على مركزها الخامس بحصيلة 25,987 وفاة، منهم 178 الخميس، وحصيلة 174,791 إصابة، منهم 600 في آخر 24 ساعة.

يليها البرازيل التي تعاني جراء سرعة تفشي الفيروس في البلاد، وأصبحت تتقدم باستمرار في ترتيبها العالمي لتستقر الخميس عند المركز السادس، بحصيلة وفيات بلغت 8,609 أشخاص، منهم 21 الخميس، وبلغ اجمالي الإصابات لديها 127,655 حالة مؤكدة، منهم 1,044 في آخر 24 ساعة.

وتأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 8,415 حالة، منهم 76 الخميس، وحصيلة 51,420 إصابة، منهم 639 آخر 24 ساعة.

ألمانيا استقرت عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 7,379 شخصاً، منهم 104 الخميس، وبحصيلة 169,175 إصابة، منهم 1,023 آخر 24 ساعة.

إيران التي لا تزال تستقر عند المركز التاسع بلغت حصيلة الوفيات لديها 6,486 شخصاً، منهم 68 الخميس، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 103,135 إصابة، منهم 1,485 آخر 24 ساعة.

كما ولا تزال هولندا تستقر عند المركز العاشر عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 5,288 شخصاً، منهم 84 الخميس، وحصيلة اصابات تبلغ 41,774 إصابة، منهم 774 آخر 24 ساعة.

وتحافظ الصين، وهي بؤرة تفشي الفيروس عالمياً، على مركزها ال11، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل الخميس، ومنذ ايام ماضية، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,885 حالة، منهم تسجيل إصابة لشخصين فقط في آخر 24 ساعة.

ولا تزال كندا تستقر عند المركز ال12 عالمياً، حيث سجلت الخميس 172 حالة وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات لديها الى 4,404 أشخاص، كما سجلت 1،321 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 64,817 حالة في البلاد.

وسجلت جميع الدول العربية ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وحسب آخر الإحصائيات المعلنة فإن عدد الإصابات بلغ قرابة 93 ألف حالة تتركز أكثر من 75 بالمئة منها في دول الخليج العربي.

وكسائر الدول خففت بعض دول المنطقة إجراءات العزل تدريجيا بحلول شهر رمضان، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من مخاطر مرتبطة بتلك الخطوات.

وتحتل السعودية الصدارة عربيا من حيث عدد الإصابات، فيما تحتل الجزائر رأس قائمة الدول العربية التي سجلت أكبر عدد من الوفيات جراء تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت الخميس عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الإمارات، الجزائر، الصومال، السودان، الكويت، وسلطنة عمان، فيما سجلت 7 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر وفاة 13 شخصاً من مجموع 482 وفاة حتى االآن، وعن تسجيل 393 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 7,981حالة.

وسجلت السعودية 10 حالات وفاة، من مجموع 219 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 1,793 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 33,731 شخصاً، وتشهد السعودية منذ اكثر من اسبوعين ماضيين، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

كما سجلت الإمارات 8 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 165 شخصاً، كما سجلت 502 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 16,240 حالة حتى الآن.

وسجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 483 شخصاً، فيما سجلت 185 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,182 حالة حتى الآن.

كما سجلت الصومال، وفاة 5 أشخاص، من مجموع 44 وفاة في البلاد، كما سجلت 55 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 928 شخصاً.

وكذلك سجلت السودان وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 52 شخصاً، فيما سجلت 78 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 930 حالة حتى الآن.

وسجلت الكويت وفاة شخصين، احدهما فلسطيني من أبناء الجالية الفلسطينية هناك، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 44 شخصا، كما سجلت 278 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6,567 حالة حتى الآن.

سلطنة عمان من جانبها سجلت وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 14 شخصاً، كما سجلت 55 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,958 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الخميس، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر، 918 إصابة جديدة من مجموع 18,890 إصابة في البلاد حتى الآن، كما سجلت 12 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

وسجلت البحرين 265 إصابة جديدة من مجموع 4,199 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.

وسجلت المغرب 140 إصابة جديدة، من مجموع 5,548 إصابة، توفي منهم 183 شخصاً حتى الآن.

وسجلت العراق 63 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين الكلي إلى 2,543 حالة، توفي منهم 102 أشخاص حتى الآن.

وسجلت لبنان 34 إصابة جديدة، من مجموع 784 إصابة، توفي منهم 25 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 21 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 494 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وسجلت فلسطين إصابة لمواطن واحد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 547 إصابة، توفي من مجموع المصابين 4 مواطنين حتى الآن.