طالع حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة 8-5-2020

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وأن تكون الأجواء دافئة الى حارة نسبياً نهاراً في معظم المناطق مع ظهور للسحب المتفرقة، وفي ساعات المساء والليل تسود اجواء معتدلة عموماً وتكون مائلة للبرودة قليلاً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

أما يوم غدٍ السبت فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة ، وتسود أجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق ،وتسنح الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية في بعض المناطق محلياً ، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية تكوون نشطة أحياناً.

ويطرأ الأحد المقبل ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح مع أجواء غائمة جزئياً الى غائمة صباحاً خصوصاً في الجبال ، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود اجواء معتدلة نسبياً ، وفي الجبال تكون الأجواء مائلة للبرودة ، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام ، وتكون الرياح غربية بوجه عام.

أما يوم الثلاثاء فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، وتسود أجواء ربيعية دافئة بشكل عام وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة ، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في قمم الجبال ، وتكون الرياح شمالية الى غربية ، والله تعالى أعلم