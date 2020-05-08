ما هو أفضل وقت لشرب القهوة؟

يفضل بعض الناس شرب القهوة في الصباح الباكر، بينما يفضل آخرون شربها مساءً، فيما يفضل البعض شربها بعد الغداء مباشرة، لكن دراسة علمية وضعت النقاط على الحروف بشأن أفضل أوقات شرب القهوة.

وكتبت صحيفة "سوهو" الصينية" مقالة عن أفضل أوقات شرب القهوة، إذ لا تنصح بشرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ وقبل النوم.

إذ يرى الباحثون أن شرب القهوة عند الاستيقاظ في الصباح، مضر بعض الشيء، إذ يعاني جسم الإنسان من نقص في المياه، فمن الضروري تجديد احتياطيات السائل في أقرب وقت ممكن، والقهوة أيضًا لها تأثير مدر للبول، لذلك يمكن أن تعزز إفراز السوائل من الجسم.

مباشرة بعد الاستيقاظ، تبدأ الأعضاء الداخلية في التكيف مع العمل الطبيعي. إذا كنت تشرب القهوة على معدة فارغة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على جدران المعدة، حسب الصحيفة.

من الأفضل أيضًا عدم شرب القهوة ليلًا. تحتوي على مادة الكافيين التي تحفز نشاط الدماغ، مما يساعد على مقاومة تعب الجسم.

يفضل بعض الناس شرب القهوة قبل النوم، معتقدين أنها لا تؤثر على جودة النوم على الإطلاق. لكنهم مخطئون. حتى لو نام الجسم، فإن الدماغ لا يزال في حالة نشاط مستمر. في هذا الوقت، يقع الجسم في مرحلة النوم السطحي ولا يمكنه الراحة تمامًا.

أفضل وقت لشرب القهوة

يمكن أن يكون للقهوة أفضل تأثير على الجسم عندما يكون مستوى "هرمون الإجهاد" - الكورتيزول - عند أدنى مستوى ممكن.

لن يكون لشرب القهوة مع زيادة مستوى الكورتيزول أي تأثير، بل على العكس، سيكون له تأثير سلبي.

الكورتيزول له "مناطق زمنية" خاصة به. يتم إنتاج الحد الأدنى له من 9 إلى 11 في الصباح. وبناءً على ذلك، سيكون هذا هو أفضل وقت لتناول فنجان قهوة.

يحدث الشيء نفسه من الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 17:30 إلى الساعة 18:30 مساءً. في هذا الوقت، ينتج الجسم أيضًا كمية صغيرة من الكورتيزول، ونتيجة لذلك يبدأ الشعور بالإرهاق.

وبالتالي، من الأفضل شرب القهوة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا ومن الساعة الثانية إلى الرابعة بعد الظهر.