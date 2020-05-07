الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بعد دعم غانتس

كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الخميس، رئيس قائمة الليكود بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما حصل على دعم 72 عضو كنيست، بينهم غريمه السّابق بيني غانتس.

ومن المقرّر أن يؤدي نتنياهو وغانتس اليمين الأسبوع المقبل، الأول رئيسًا للحكومة والثاني "رئيسًا بديلا للحكومة" حتى تنفيذ اتّفاق التناوب بينهما، إلا أن هذا الموعد قابل للتأجيل بسبب زيارة خاطفة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، للكيان، يرجح أن تكون الثلاثاء المقبل، بحسب القناة 12.

وأنهت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي ظهر اليوم، المصادقة على جميع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان".

واتفق رئيسا الحزبين، نتنياهو وغانتس، على تعديل قانون التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يسمح بتمديد ولاية الحكومة لأربع سنوات ونصف السنة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ردّت مساء أمس، التماسات قدمتها المعارضة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد، والتماسات مقدمة لإلغاء الاتفاق الائتلافي، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو الخامسة.