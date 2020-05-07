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نشطاء فلسطينيون ينشرون صورا نادرة لمخيم اللاجئين الأوروبيين في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:30 - 07 مايو 2020
مخيم اللاجئين الاوروبيين في غزة مخيم اللاجئين الاوروبيين في غزة
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في الوقت الذي يسعى فيه بعض السعوديين لـ“تشويه” صورة الفلسطينيين عبر اتهامهم ببيع أراضهم للإسرائيليين والتجارة بقضيتهم، نشر عدد من النشطاء الفلسطينيين صورا لمخيم النصيرات في غزة الذي سبق أن شكل مأوى لعشرات الأوروبيين الهاربين من جحيم الحرب العالمية الثانية، حيث علق أحد النشطاء بالقول: “حين كانت فلسطين مأوى”.

ونشر الباحث والإعلامي الفلسطيني حسام شاكر صورة قديمة لمخيم النصيرات في غزة، وعلق على الصور بقوله: “هنا مخيم النصيرات في قطاع غزة عندما تشكّل أساساً قبل النكبة لإيواء اللاجئين اليونانيين، الذين فرّت أعداد منهم إلى فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية”.

وعلق أحد النشطاء بالقول “حين كانت فلسطين مأوى. ستظل عصية على المتجبرين في الأرض ما بقي فيها نفس. فلسطين قضيتي”.

ومخيم النصيرات هو ثالث أكبر مخيم للاجئين في فلسطين بعد مخيمي جباليا والشاطئ أنشئ عام 1948 في قطاع غزة، ويضم المخيم -الذي استمد اسمه من إحدى قبائل البدو- أكثر من 80 ألف نسمة وفق وكالة الأونروا.

 

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