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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الأسرى والشهداء ضحايا "الإرهاب" الإسرائيلي

الشيخ عزام: الضغوطات الإسرائيلية بشأن مخصصات الأسرى والشهداء استمرار لسياسة الإرهاب والتطرف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:08 - 07 مايو 2020
الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
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أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن التهديدات الإسرائيلية بملاحقة المؤسسات المالية والبنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم يأتي في سياق مواصلة الاحتلال لسياسة "العنصرية، والتطرف، والإرهاب".

وقال الشيخ عزام في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم": "إنَّ التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بمخصصات ذوي الأسرى والشهداء ليست جديدة، والمؤسف أن العالم في ظل جائحة كورونا، يسمح بمثل هذه التصرفات المتطرفة، والعنصرية، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الشيخ عزام: "للأسف يبدو أنَّ كثيرين من الذين يسيطرون على السياسة في العالم لم يتعظوا من هذا الفيروس القاتل، ويواصلوا سياسة الإرهاب، والتطرف، وابتزاز الشعوب الأخرى، و(إسرائيل) نموذج صارخ لهذا الجنون".

وعن تذرع الاحتلال الإسرائيلي في ملاحقتها للمؤسسات المالية الفلسطينية بأن الأموال تذهب لـ"الإرهاب"، قال: "ذوي الأسرى والشهداء ضحايا للإرهاب الإسرائيلي، وللأسف هناك منطق معكوس ومقلوب في هذه المسألة".

وأشار عزام إلى أنَّ الأسرى والشهداء وذويهم عناوين بارزة في الصراع مع المحتل الإسرائيلي، قائلاً "كانوا طوال الوقت مثالاً للتضحية والعطاء والبذل، نسأل الله أنْ يعينهم، وأن ينصرهم في هذا النضال المفتوح".

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