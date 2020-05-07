اشتية يوعز بتشكيل لجنة مختصة لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك على خلفية صرف رواتب الاسرى

قرر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية اليوم الخميس، تشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تصرف رواتب ومخصصات الأسرى والشهداء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أنَّ اشتية اوعز بتشكيل اللجنة لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك، لافتاً إلى انَّ اشتية طلب برفع توصيات اللجنة له.

وأكد ملحم رفض الحكومة الخضوع للضغوط الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوط، مؤكداً أن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.