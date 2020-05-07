الأولى من نوعها في ظل كورونا.. "جمعية إقرأ" تطلق "المقرأة الإلكترونية" لتعليم القرآن

أعلنت جمعية إقرأ الخيرية اليوم الخميس، أنها ستطلق "المقرأة الإلكترونية" الأولى من نوعها، لتجاوز أزمة فيروس كورونا، التي تسببت باغلاق المساجد ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وقالت الجمعية في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: "في ظل جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات السلامة وإغلاق المساجد، ستكون هذه المقرأة بمثابة المسجد والمصحف المفتوح على مدار الساعة وفي كل مكان أمام طلبة العلم، ومن تعلقت قلوبهم بحب كتاب الله تعالى ومدارسته".

وأشارت الجمعية إلى أن المقرأة الإلكترونية ستختص بعلوم قراءة القرآن الكريم، وستعمل على تدريس جميع دورات أحكام التلاوة والتجويد، وتأهيل السند، ومنح السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليم القراءات والروايات القرآنية المختلفة.

وأوضحت الجمعية أن المقرأة الإلكترونية جاءت نتيجة تصميم المهندسين والمبرمجين بوحدة تكنولوجيا المعلومات IT التابعة لها.