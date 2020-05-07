فيديو: أجمل لحظة في برنامج قلبي اطمأن 2020 – ماذا فعل غيث الاماراتي!

لاقت الحلقة 14 من برنامج قلبي اطمأن 2020 اليوم الخميس، اعجاب المتابعين العرب، والتي كانت بعنوان (أولادي الثلاثة) لمواطن صومالي.

ويهدف قلبي اطمأن 2020 لمساعدة الفقراء والمساكين الذين يتواجدون على حافة الطرقات في بلدن عربية مختلفة، إلى جانب مساعدة الفئات الهشة مثل المعاقين والمسنين والمتقاعدين.

ويقدم غيث الاماراتي مقدم برنامج قلبي اطمأن الكثير من المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين والفقراء.

ونشير لحضرتكم في موقع فلسطين اليوم أن برنامج برنامج قلبي اطمأن الحلقة 14، يعرض مساء كل يوم فيما وفي كل يوم يستهدف البرنامج شخصية وحالة جديدة، واحياناً الحلقة الواحدة تحوي الكثير من حالات الفقر.

تعريف ببرنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث 2020:

برنامج قلبي اطمأن تأسس في الامارات العربية بتاريخ 13 مايو 2018، وهو برنامج خيري، حيثُ بث "غيث" أولى حلقات البرنامج وهو مجهول الهوية خلال مساعدة لرجل مسكين، طاحت به الفقر.

واستطاع برنامج قلبي اطمأن خلال الثلاث سنوات، أسر قلوب مشاعر مئات الآلاف من المواطنين العرب، خلال مساعدته عشرات الفقراء وتقديم الدعم والمعونة للمتعففين.

شاهد حلقات لبرنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث:

إليك بعض حلقات من برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث الماضية الحلقة 14، شاهد :

إليك موعد برنامج قلبي اطمأن 2020 الموسم الثالث:

وتبث قناة (أبو ظبي ونور دبي و ام بي سي 1) حلقات برنامج قلبي اطمأن طوال شهر رمضان المبارك 2020، إذ تعرض البرنامج في فلسطين ومصر (القاهرة) في تمام الساعة 16:20، وفي المملكة العربية السعودية عند الساعة 17:20، وفي دولة الامارات العربية الساعة 18:20.

هوية مقدم برنامج قلبي اطمأن "غيث":

نشر نشطاء صور لـ"غيث" على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، وعلى الفور انتشرت الصورة لـ"غيث" بشكل كبير، فيما شكك نشطاء بحقيقة الصورة.

النشطاء التقطوا الصورة لمقدم برنامج "غيث" أثناء تقديمه حلقه للموسم الثالث في المملكة الأردنية، وهو على دراجة نارية.

برنامج قلبي اطمأن، يعرض كل يوم من شهر رمضان، وبمدة زمنية تتراوح ما بين 8 إلى 15 دقيقة.

برنامج قلبي اطمأن لاقى صدى كبير وواسع بين الجمهور العربي، نظرات ًا لمحتواه الإنساني في مساعدة الفقراء والمساكين وكبار السن، والغلابة على حافة الطرقات.

وتجّول "غيث" في معظم الدول العربية ودول أفريقيا، خلال الموسمين الأول والثاني، ما ساعد على جلب مزيد من المشاهدات والمتابعين لبرنامجه.