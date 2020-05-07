صدمة كبيرة.., منظمة الصحة تعلن: لقاح كورونا الفعال لن يرى النور قبل 2021

صدمت منظمة الصحة العالمية جميع سكان العالم بإعلانها أنَّ اللقاحات الواعدة والفاعلة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم 2021، مشيرة إلى انَّ "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس".

وأوضحت المنظمة أنَّ حوالي 80 لقاحاً قيد التقييم، 5 أو 6 منها على الأقل واعدة للغاية، ، مشيرةً إلى أنها لن تكون فعالة قبل حلول الربع الأول من العام المقبل".

وفي تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الإيطالية الخميس، أوضح نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانييري غويرا، أن "منصة دراسة اللقاح هي نفسها التي كانت مع السارس"، وأن "الشروع بالبحث لم يتم من الصفر".

وتابع: "على مستوى منظمة الصحة العالمية، نتخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفة اللقاح قابلة للتحكم بها من قبل أي جهة تقوم بتطويره"، فـ"لا يمكن أن يقتصر توفير اللقاح لمن يستطيعون تحمل تكلفته فقط".