إليك طريقة عمل تتبيلة ستيك اللحم والفراخ المشوية بأبسط الطرق

يبحث المواطنين في شهر رمضان المبارك 2020، على طريقة عمل تتبيلة وجبتي ستيك اللحم والفراخ المشوية، حيثُ تعد من أفضل الوجبات الرمضّانية التي يرغب الصائمون في توفيرها على موائد الإفطار.

وتُعد طريقة تتبيلة ستيك اللحم والفراخ المشوية، من الطرق السهلة والبسيطة بحيث يمكن لأي شخص عملها، سوى عليك توفير المقادير ومكونات الوجبة.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل تتبيلة اللحم والفراخ المشوية، وما عليك سوى قراءة المقال.

وتحتوي وجبة ستيك اللحم والفراخ المشوية على العديد من البروتينات، كما أنها تُعد من أهم العناصر الغذائية التي تتوفر على موائد الإفطار في شهر رمضان.

إليك طريقة تتبيلة الفراخ المشوية :

١ كيلو دجاج مخلي أو دجاجة كاملة

٢ بصلة كبيرة

٢ ملعقة كبيرة عسل أبيض أو أسود

٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود

٢ ملعقة كبيرة مستردة

٢ ثمرة طماطم

٢ ملعقة صغيرة ملح

يضرب في الخلاط وتتبل الفراخ من الداخل والخارج وبين اللحم والجلد وتنقع لمدة ٢ - ٣ ساعات.

فيديو لتتبيلة الفراخ المشوية :



طريقة تتبيلة ستيك اللحم :

وفي هذا المقال وضعنا لحضراتكم أبرز طرق تتبيلة ستيك اللحم، وهي على النحو التالي :

١ كيلو ستيك لحم مقطع شرائح سميكة.

٢/١ ملعقة صغيرة فلفل أسود

٤ فصوص ثوم مهروس.

٢ ثمرة طماطم (مقطعة قطع كبيرة(.

٢ ملعقة كبيرة خل

ملح حسب الرغبة

٢ ثمرة بصل متوسط الحجم (مقطع شرائح صغيرة)

١/٤ كوب زيت الزيتون



فيديو لتتبيلة ستيك اللحم :

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" سيبقى يقدم إليكم طرق التتبيلة لباقي الوجبات، كما ندعوكم لزيارة الموقع للتبع طرق التتبيل ومع مقادير ومكونات الوجبات.