الاحتلال يفرج عن الأسير سلامة عبد الجواد من نابلس

أفرج الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن الأسير المجاهد سلامة مروان فايز عبد الجواد (27 عاماً) من مخيم عسكر قضاء مدينة نابلس، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة سبعة عشر شهراً.

واعتقل الأسير عبد الجواد في تاريخ 09/12/2018م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها.

إلى أن الأسير المحرر سلامة عبد الجواد ولد بتاريخ 12/12/1993م، وهو أعزب، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال حيث أمضى في الاعتقال نحو عامين على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وأفرج عنه من سجن مجدو.