رابط.. الداخلية بغزة تعلن عن آلية تسجيل المواطنين العالقين في مصر للدخول إلى القطاع

أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، عن رابط التسجيل للمواطنين العالقين في جمهورية مصر، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، وفق شروط محددة.

ودعت الداخلية، المواطنين العالقين بضرورة تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني؛ من أجل تسهيل دخولهم خلال الأيام القادمة عبر معبر رفح، وذلك وفق الشروط والملاحظات الآتية:

ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المذكورة في رابط التسجيل، ومراعاة الدقة في البيانات؛ حرصاً على إتمام الإجراءات دون أية أضرار.

رابط التسجيل سيبقى مُفعلاً على الدوام خلال المرحلة المقبلة؛ لتسجيل أية أعداد جديدة من العالقين خارج القطاع مستقبلاً.

معبر رفح سيبقى مغلقاً في اتجاه المغادرة، ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين في المرحلة المقبلة؛ لذلك عليهم مراعاة ذلك في ارتباطاتهم وأعمالهم؛ كي لا يقعوا تحت ضغوطات مصالحهم وحاجاتهم خارج القطاع، وخاصة الطلبة أو المرتبطين بأعمالهم.

سيخضع جميع العائدين إلى غزة للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.

ولتسجيل البيانات للمواطنين العالقين في مصر (اضغط هنا) .