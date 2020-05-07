اضبط تردد قناة الجديد al jaded اللبنانية 2020 على نايلسات ورابط القناة على منصة اليوتيوب

إليك تردد قناة الجديد al jaded الفضائية اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات، حيث ازدادت في الآونة الاخيرة عمليات محركات البحث مثل "جوجل"، للحصول على تردد قناة الجديد؛ لكي يتمكنوا من مشاهدة القناة وبرامجها.

ويبث تردد قناة الجديد al jaded اللبنانية 2020، مجموعة من البرامج المتنوعة منها والسياسية والترفيهية المختصة في نشر الأوضاع في لبنان وفي دول العربية، لذا حققت القناة صيتًا واسعًا بين جمهورها، نظرًا لمحتواه الجيد.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الاخباري"، يعرض لكم لأبرز ترددات القنوات التي يبحث عنها المواطنين على محركات البحث بالإنترنت، وفي هذا المقال سنضع لحضراتكم تردد قناة الجديد al jaded اللبنانية.

تعريف قناة الجديد al jaded :

انطلق تردد قناة الجديد في عام 1992، حيث كان اسم القناة حينها "تيو بيتي" قبل أن يتم تسميتها "الجديد" وفي عام 2001 أوقفت السلطات اللبنانية بث القناة لمدة خمسة أيام، بحجة انها تجاوزت القوانين المطبقة.

واستطاعت قناة الجديد في الفترة الحالية، أن تتجاوز كافة العقبات التي ساعتها في الوصول لمتابعيها، وبهذا سجلت مئات الآلاف من المشاهدات.

وفي هذا أسفل المقال وضعنا لكم، تردد قناة الجديد وبإمكان المواطنين الحصول عليه لتسجيل القناة، وقبل ذلك سنطرق إلى برامج القناة التي تبثها.

برنامج قناة الجديد al jaded اللبنانية :

وتقدم قناة الجديد العديد من البرنامج المتنوعة والهادفة، وهي :

• أولاً : برنامج طوني خليفة، وهو برنامج سياسي إخباري ويقدمه الإعلامي اللبناني طوني خليفة.

• ثالثًا : برنامج "تحت السيطرة"، وهو برنامج ترفيهي تقدمه الاعلامية اروى.

• ثانيًا : برنامج "الحدث" وفيه يتناول قضايا سياسية تخص الوطن العربي.

تردد قناة الجديد al jaded اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات:

وفي هذا المقال وضعنا لكم تردد قناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وما عليك سوى تسجيل التردد وضبطته على شاشة التلفاز لتمتع بالمشاهدة :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12130.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

وللحصول على رابط قناة الجديد al jaded على منصة اليوتيوب (اضغط هنا) .

كما ونعدكم بأننا ما زلنا نضع لكم كافة الترددات للقنوات المحلية والعربية والإقليمية التي يسعى الجمهور إلى الحصول عليها، وما عليكم سوى متابعة موقع "فلسطين اليوم الاخباري".