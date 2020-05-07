مواعيد مباريات البوندسليغا الألمانية موسم 2019-2020

من المقرر أن تعود منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري الألماني "بوندزسليجا" لتخوض مواجهات قوية، بعد الموافقة على استئناف النشاط الرياضي الذى توقف منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا.وأفادت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، بشكل رسمي عن الموعد النهائي لاستئناف بطولة البوندزليجا موسم 2019-2020.

اول فريقان في مواجهة بطولة البوندزليجا

وفي أولى المباريات يواجه فريق بوروسيا دورتموند منافسه "شالكه" يوم السبت 16 مايو في ديربي الرور ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

في ذات الجولة يلتقى في نفس الجولة فريق بايرن ميونخ متصدر الترتيب ضد يونيون برلين يوم الأحد 17 مايو.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الالمانى، بعد مرور 25 جولة من المسابقة، برصيد 55 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق بوروسيا دورتموند، برصيد 51 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مواعيد مباريات يوم السبت 16 مايو في الدوري الألماني

دورتموند - شالكه

لايبزيج - فرايبورج

هوفنهايم – هيرتا برلين

فورتونا دوسلدورف - بادربورن

أوجسبورج - فولفسبورج

اينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنجلادباخ

مواعيد مباريات الدوري الألماني يوم الأحد 17 مايو

كولن - ماينز

يونيون برلين – بايرن ميونخ

مواعيد مباريات الدوري الألماني يوم الاثنين 18 مايو

فيردر بريمن – باير ليفركوزن

موسم البوندزليجا خلف الأبواب المغلقة

على الصعيد ذاته، قالت رابطة الدوري الألماني في بيان رسمي، أن موسم البوندزليجا سيستأنف السبت 16 مايو الجاري خلف الأبواب المغلقة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد الحصول على موافقة الحكومة الألمانية أمس، الأربعاء.

يشار إلى أن تم اعطاء الضوء الأخضر لاستكمال منافسات الدرجتين الأولى والثانية هذا الشهر، بعد اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل ومسؤولي المقاطعات الـ16، ما سيجعل من ألمانيا أول بطولة وطنية كبرى في أوروبا تستأنف منافسات اللعبة منذ بداية انتشار وباء كورونا حول العالم.

ويهتم الكثير من الشباب بمتابعة المباريات والبطولات والدوريات الرياضية حول العالم، لا سيما توقفها بعد انتشار فيروس كورونا في غالبية دول العالم، وسننشر لكم لاحقًا تحديثات مواعيد المباريات الرياضية واي تطورات في هذه الشأن.