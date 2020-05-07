فتح معبر رفح لعودة دفعات جديدة من العالقين إلى غزة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح معبر رفح البري، خلال الأسبوع المقبل؛ لعودة دفعات جديدة من المواطنين العالقين، فيما تعمل الوزارة حالياً على استكمال الترتيبات اللازمة لذلك.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم في مؤتمر الايجاز الصحفي، أن وزارته ستنشر رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المواطنين العالقين من أجل ترتيب وتسهيل عودتهم، منوهًا إلى أنه سيصدر إعلان مفصل بذلك من الهيئة العامة للمعابر.

وبيّن البزم، أن رابط تسجيل العالقين الذي سيتم نشره، سيبقى مُفعلاً على الدوام خلال المرحلة المقبلة؛ لتسجيل أية أعداد جديدة من العالقين خارج القطاع.

وذكر أنه وزارته أتمت أول أمس الثلاثاء دخول 149 مواطناً من العالقين في الأردن عبر حاجز بيت حانون، ونقلهم لمراكز الحجر الصحي الاحترازي لقضاء مدة 21 يوماً.

ودعا البزم، المواطنين العالقين في مصر إلى مراعاة الدقة في تسجيل بياناتهم عبر الرابط؛ مما يُسهل في إجراءات عودتهم وتقديم أفضل الخدمة لهم.

كما وأكد أن جميع العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.

ونبه البزم، على جميع المواطنين العائدين إلى قطاع غزة مراعاة أن معبر رفح مغلق في اتجاه المغادرة ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين في المرحلة الحالية.

وطالب من المواطنين العائدين إلى غزة الانتباه لذلك في ارتباطاتهم وأعمالهم؛ كي لا يقعوا تحت ضغوطات مصالحهم وحاجاتهم خارج القطاع، وخاصة الطلبة أو المرتبطين بأعمالهم.

وفيما بتعلق بالإجراءات الاحترازية، قال البزم :"لا تزال القرارات المتعلقة بمنع التجمعات سارية المفعول حتى هذه اللحظة"، مضيفًا بضرورة التزام المواطنين بتلك الاجراءات للحفاظ على سلامتهم.