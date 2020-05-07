شاهد تردد قناة الجديد al jaded اللبنانية 2020 على نايلسات وإليك برامج القناة

يبحث الكثير عن تردد قناة الجديد al jaded الفضائية اللبنانية 2020، على محركات البحث مثل "جوجل"، حتي تمكنوا من الحصول على التردد لمشاهدة قناة الجديد الرائعة والمميزة، حيث تبث برامج متنوعة.

تردد قناة الجديد al jaded اللبنانية، وصل إلى قائمة الترند جوجل في الفترة الأخيرة، إذ سجلت قناة الجديد نسب مشاهدات عالية من المتابعين المحليين والعرب.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" لا يزال يقدم لحضراتكم أفضل الترددات والتي عليها بحث على محركات البحث، منها تردد قناة الجديد al jaded اللبنانية.

تعريف قناة الجديد al jaded :

انطلق تردد قناة الجديد في عام 1992، حيث كان اسم القناة حينها "تيو بيتي" قبل أن يتم تسميتها "الجديد" وفي عام 2001 أوقفت السلطات اللبنانية بث القناة لمدة خمسة أيام، بحجة انها تجاوزت القوانين المطبقة.

واستطاعت قناة الجديد في الفترة الحالية، أن تتجاوز كافة العقبات التي ساعتها في الوصول لمتابعيها، وبهذا سجلت مئات الآلاف من المشاهدات.

وفي هذا أسفل المقال وضعنا لكم، تردد قناة الجديد وبإمكان المواطنين الحصول عليه لتسجيل القناة، وقبل ذلك سنطرق إلى برامج القناة التي تبثها.

برنامج قناة الجديد al jaded اللبنانية :

وتقدم قناة الجديد العديد من البرنامج المتنوعة والهادفة، وهي :

أولاً : برنامج طوني خليفة، وهو برنامج سياسي إخباري ويقدمه الإعلامي اللبناني طوني خليفة.

ثالثًا : برنامج "تحت السيطرة"، وهو برنامج ترفيهي تقدمه الاعلامية اروى.

ثانيًا : برنامج "الحدث" وفيه يتناول قضايا سياسية تخص الوطن العربي.

تردد قناة الجديد al jaded اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات :

وفي هذا المقال وضعنا لكم تردد قناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وما عليك سوى تسجيل التردد وضبطته على شاشة التلفاز لتمتع بالمشاهدة :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12130.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

كما ونعدكم بأننا ما زلنا نضع لكم كافة الترددات للقنوات المحلية والعربية والإقليمية التي يسعى الجمهور إلى الحصول عليها، وما عليكم سوى متابعة موقع "فلسطين اليوم الاخباري".