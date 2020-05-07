"بدر الحضيض".. ظاهرة فلكية جميلة تظهر اليوم في فلسطين

أفاد الراصد الجوي، داود الطروة، أن سماء فلسطين ستشهد مساء اليوم الخميس ظاهرة فلكية جميلة وهي ظهور القمر البدر العملاق

وأوضح الطروة، ان سكان فلسطين ينعمون بليلة منيرة جداً، مع ارتكاز القمر في أقرب نقطة له من الأرض ، مشيرًا إلى أن المشهد سيكون رائعاً عندما يطل القمر وحجمه الظاهري أكبر بحوالي 14 % واكثر إضاءة بحوالي 30 % مقارنة بأصغر قمر.

وقال، إن القمر سوف يكون في لحظة الاكتمال عند الساعة 13:45 حيث يكون قد قطع نصف مداره حول الأرض.

يشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض ويكون في طور البدر المكتمل وهو ما سيحدث اليوم، حيث سيصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض، وبعد أسبوعين سيكون القمر في "نقطة الأوج" وهي أبعد نقطة له عن الأرض.

ويشرق القمر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحدث الفلكي الى ارتفاع المدر البحر بشكل طفيف على طول الشواطئ البحرية في العالم، لأن القمر البدر سيكون في خط واحد مع الشمس وهو ما يؤدي إلى اتحاد جاذبية كلاهما والتأثير على المحيطات في العالم.

ولفت أن سكان الشواطئ البحرية سيكونون على موعد مع اعلى مد بسبب القمر العملاق وخاصة إذا ترافق مع رياح قوية، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة طفيفة في النشاط التكتوني للأرض من دون التأثير على توازن الطاقة الداخلية لها.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد دليل علمي حتى الان يربط القمر البدر مع الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم.

يسمى أقرب قمر بدر "بدر الحضيض" عندما تكون المسافة بين مركز الأرض ومركز القمر ضمن 362 ألفًا و146 كيلومترًا، والتسمية العلمية لهذا الحدث "قمر الحضيض"، وسائل الأعلام أطلقت تسمية "القمر العملاق" على هذه الظاهرة في العام 2011 عندما كان القمر في أقرب نقطة له من الأرض وهي المرة الأولى التي تم استخدام هذه التسمية فيها.