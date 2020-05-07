تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا في دولٍ عربية

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في الدولة، بعد تسجيل حالات جديدة.

وأوضحت الصحة المغربية، أنّها سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 5505،

وفي مقابل، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 213 حالة شفاء، وإصابة 502 حالة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة القطرية، 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 216 شخصًا.

كما واعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 784.

وجميع تلك الدول، أعلنوا مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في كافة انحاء البلاد، كما وقررت السلطات إغلاق الرحلات الجوية والمرافق العامة وغيره، للحد من انتشار الفيروس.