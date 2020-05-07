تعرف على امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الأردن

يبحث المواطنين عن امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الأردن، للتعرف على أوقات الصلوات الخمسة طوال شهر رمضان.
موقع "فلسطين اليوم الاخباري" وضع لحضراتكم امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في محافظات الأردن، ومنها يتعرف الصائم على أوقات السحور والافطار.
امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في عمان :
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الجمعة
|
1
|
24 أبريل, 2020
|
03:27 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:12 pm
|
07:42 pm
|
السبت
|
2
|
25 أبريل, 2020
|
03:26 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:13 pm
|
07:43 pm
|
الأحد
|
3
|
26 أبريل, 2020
|
03:24 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:13 pm
|
07:43 pm
|
الاثنين
|
4
|
27 أبريل, 2020
|
03:23 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:14 pm
|
07:44 pm
|
الثلاثاء
|
5
|
28 أبريل, 2020
|
03:22 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:15 pm
|
07:45 pm
|
الأربعاء
|
6
|
29 أبريل, 2020
|
03:20 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:15 pm
|
07:45 pm
|
الخميس
|
7
|
30 أبريل, 2020
|
03:19 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:16 pm
|
07:46 pm
|
الجمعة
|
8
|
01 مايو, 2020
|
03:18 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:17 pm
|
07:47 pm
|
السبت
|
9
|
02 مايو, 2020
|
03:17 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:18 pm
|
07:48 pm
|
الأحد
|
10
|
03 مايو, 2020
|
03:16 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:18 pm
|
07:48 pm
|
الاثنين
|
11
|
04 مايو, 2020
|
03:14 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:19 pm
|
07:49 pm
|
الثلاثاء
|
12
|
05 مايو, 2020
|
03:13 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الأربعاء
|
13
|
06 مايو, 2020
|
03:12 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الخميس
|
14
|
07 مايو, 2020
|
03:11 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الجمعة
|
15
|
08 مايو, 2020
|
03:10 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
السبت
|
16
|
09 مايو, 2020
|
03:09 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الأحد
|
17
|
10 مايو, 2020
|
03:07 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الاثنين
|
18
|
11 مايو, 2020
|
03:06 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الثلاثاء
|
19
|
12 مايو, 2020
|
03:05 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الأربعاء
|
20
|
13 مايو, 2020
|
03:04 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الخميس
|
21
|
14 مايو, 2020
|
03:03 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الجمعة
|
22
|
15 مايو, 2020
|
03:02 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
السبت
|
23
|
16 مايو, 2020
|
03:01 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الأحد
|
24
|
17 مايو, 2020
|
03:00 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
الاثنين
|
25
|
18 مايو, 2020
|
03:00 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
الثلاثاء
|
26
|
19 مايو, 2020
|
02:59 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
الأربعاء
|
27
|
20 مايو, 2020
|
02:58 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
الخميس
|
28
|
21 مايو, 2020
|
02:57 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm
|
الجمعة
|
29
|
22 مايو, 2020
|
02:56 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm
|
السبت
|
30
|
23 مايو, 2020
|
02:55 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:32 pm
|
08:02 pm
امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في اربد :
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الجمعة
|
1
|
24 أبريل, 2020
|
03:26 am
|
11:35 am
|
03:14 pm
|
06:13 pm
|
07:43 pm
|
السبت
|
2
|
25 أبريل, 2020
|
03:24 am
|
11:34 am
|
03:14 pm
|
06:14 pm
|
07:44 pm
|
الأحد
|
3
|
26 أبريل, 2020
|
03:23 am
|
11:34 am
|
03:14 pm
|
06:14 pm
|
07:44 pm
|
الاثنين
|
4
|
27 أبريل, 2020
|
03:22 am
|
11:34 am
|
03:14 pm
|
06:15 pm
|
07:45 pm
|
الثلاثاء
|
5
|
28 أبريل, 2020
|
03:20 am
|
11:34 am
|
03:14 pm
|
06:16 pm
|
07:46 pm
|
الأربعاء
|
6
|
29 أبريل, 2020
|
03:19 am
|
11:34 am
|
03:14 pm
|
06:17 pm
|
07:47 pm
|
الخميس
|
7
|
30 أبريل, 2020
|
03:18 am
|
11:34 am
|
03:14 pm
|
06:17 pm
|
07:47 pm
|
الجمعة
|
8
|
01 مايو, 2020
|
03:17 am
|
11:34 am
|
03:14 pm
|
06:18 pm
|
07:48 pm
|
السبت
|
9
|
02 مايو, 2020
|
03:15 am
|
11:34 am
|
03:14 pm
|
06:19 pm
|
07:49 pm
|
الأحد
|
10
|
03 مايو, 2020
|
03:14 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الاثنين
|
11
|
04 مايو, 2020
|
03:13 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الثلاثاء
|
12
|
05 مايو, 2020
|
03:12 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الأربعاء
|
13
|
06 مايو, 2020
|
03:10 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الخميس
|
14
|
07 مايو, 2020
|
03:09 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
الجمعة
|
15
|
08 مايو, 2020
|
03:08 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
السبت
|
16
|
09 مايو, 2020
|
03:07 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الأحد
|
17
|
10 مايو, 2020
|
03:06 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الاثنين
|
18
|
11 مايو, 2020
|
03:05 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الثلاثاء
|
19
|
12 مايو, 2020
|
03:04 am
|
11:33 am
|
03:14 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الأربعاء
|
20
|
13 مايو, 2020
|
03:03 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الخميس
|
21
|
14 مايو, 2020
|
03:02 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
الجمعة
|
22
|
15 مايو, 2020
|
03:01 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
السبت
|
23
|
16 مايو, 2020
|
03:00 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
الأحد
|
24
|
17 مايو, 2020
|
02:59 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
الاثنين
|
25
|
18 مايو, 2020
|
02:58 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
الثلاثاء
|
26
|
19 مايو, 2020
|
02:57 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:31 pm
|
08:01 pm
|
الأربعاء
|
27
|
20 مايو, 2020
|
02:56 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:32 pm
|
08:02 pm
|
الخميس
|
28
|
21 مايو, 2020
|
02:55 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:32 pm
|
08:02 pm
|
الجمعة
|
29
|
22 مايو, 2020
|
02:54 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:33 pm
|
08:03 pm
|
السبت
|
30
|
23 مايو, 2020
|
02:53 am
|
11:33 am
|
03:15 pm
|
06:34 pm
|
08:04 pm
امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في مادبا:
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
الجمعة
|
1
|
24 أبريل, 2020
|
03:28 am
|
11:35 am
|
03:13 pm
|
06:12 pm
|
07:42 pm
|
السبت
|
2
|
25 أبريل, 2020
|
03:27 am
|
11:35 am
|
03:13 pm
|
06:13 pm
|
07:43 pm
|
الأحد
|
3
|
26 أبريل, 2020
|
03:26 am
|
11:35 am
|
03:13 pm
|
06:14 pm
|
07:44 pm
|
الاثنين
|
4
|
27 أبريل, 2020
|
03:24 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:14 pm
|
07:44 pm
|
الثلاثاء
|
5
|
28 أبريل, 2020
|
03:23 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:15 pm
|
07:45 pm
|
الأربعاء
|
6
|
29 أبريل, 2020
|
03:22 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:16 pm
|
07:46 pm
|
الخميس
|
7
|
30 أبريل, 2020
|
03:21 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:16 pm
|
07:46 pm
|
الجمعة
|
8
|
01 مايو, 2020
|
03:19 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:17 pm
|
07:47 pm
|
السبت
|
9
|
02 مايو, 2020
|
03:18 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:18 pm
|
07:48 pm
|
الأحد
|
10
|
03 مايو, 2020
|
03:17 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:18 pm
|
07:48 pm
|
الاثنين
|
11
|
04 مايو, 2020
|
03:16 am
|
11:34 am
|
03:13 pm
|
06:19 pm
|
07:49 pm
|
الثلاثاء
|
12
|
05 مايو, 2020
|
03:14 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:20 pm
|
07:50 pm
|
الأربعاء
|
13
|
06 مايو, 2020
|
03:13 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الخميس
|
14
|
07 مايو, 2020
|
03:12 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:21 pm
|
07:51 pm
|
الجمعة
|
15
|
08 مايو, 2020
|
03:11 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:22 pm
|
07:52 pm
|
اليوم
|
رمضان
|
ميلادي
|
فجر
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
السبت
|
16
|
09 مايو, 2020
|
03:10 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الأحد
|
17
|
10 مايو, 2020
|
03:09 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:23 pm
|
07:53 pm
|
الاثنين
|
18
|
11 مايو, 2020
|
03:08 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:24 pm
|
07:54 pm
|
الثلاثاء
|
19
|
12 مايو, 2020
|
03:07 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الأربعاء
|
20
|
13 مايو, 2020
|
03:06 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:25 pm
|
07:55 pm
|
الخميس
|
21
|
14 مايو, 2020
|
03:05 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:26 pm
|
07:56 pm
|
الجمعة
|
22
|
15 مايو, 2020
|
03:04 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
السبت
|
23
|
16 مايو, 2020
|
03:03 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:27 pm
|
07:57 pm
|
الأحد
|
24
|
17 مايو, 2020
|
03:02 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:28 pm
|
07:58 pm
|
الاثنين
|
25
|
18 مايو, 2020
|
03:01 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:29 pm
|
07:59 pm
|
الثلاثاء
|
26
|
19 مايو, 2020
|
03:00 am
|
11:33 am
|
03:13 pm
|
06:30 pm
|
08:00 pm
|
الأربعاء
|
27
|
20 مايو, 2020
|
02:59 am
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11:33 am
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03:14 pm
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06:30 pm
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08:00 pm
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الخميس
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28
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21 مايو, 2020
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02:58 am
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11:33 am
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03:14 pm
|
06:31 pm
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08:01 pm
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الجمعة
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29
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22 مايو, 2020
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02:58 am
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11:34 am
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03:14 pm
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06:31 pm
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08:01 pm
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السبت
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30
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23 مايو, 2020
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02:57 am
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11:34 am
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03:14 pm
|
06:32 pm
|
08:02 pm