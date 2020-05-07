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تعرف على امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الأردن

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 13:42 - 07 مايو 2020
تعرف على امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الأردن تعرف على امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الأردن
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يبحث المواطنين عن امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في الأردن، للتعرف على أوقات الصلوات الخمسة طوال شهر رمضان.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" وضع لحضراتكم امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في محافظات الأردن، ومنها يتعرف الصائم على أوقات السحور والافطار.

امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في عمان :

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الجمعة

1

24 أبريل, 2020

03:27 am

11:34 am

03:13 pm

06:12 pm

07:42 pm

السبت

2

25 أبريل, 2020

03:26 am

11:34 am

03:13 pm

06:13 pm

07:43 pm

الأحد

3

26 أبريل, 2020

03:24 am

11:34 am

03:13 pm

06:13 pm

07:43 pm

الاثنين

4

27 أبريل, 2020

03:23 am

11:34 am

03:13 pm

06:14 pm

07:44 pm

الثلاثاء

5

28 أبريل, 2020

03:22 am

11:34 am

03:13 pm

06:15 pm

07:45 pm

الأربعاء

6

29 أبريل, 2020

03:20 am

11:34 am

03:13 pm

06:15 pm

07:45 pm

الخميس

7

30 أبريل, 2020

03:19 am

11:33 am

03:13 pm

06:16 pm

07:46 pm

الجمعة

8

01 مايو, 2020

03:18 am

11:33 am

03:13 pm

06:17 pm

07:47 pm

السبت

9

02 مايو, 2020

03:17 am

11:33 am

03:13 pm

06:18 pm

07:48 pm

الأحد

10

03 مايو, 2020

03:16 am

11:33 am

03:13 pm

06:18 pm

07:48 pm

الاثنين

11

04 مايو, 2020

03:14 am

11:33 am

03:13 pm

06:19 pm

07:49 pm

الثلاثاء

12

05 مايو, 2020

03:13 am

11:33 am

03:13 pm

06:20 pm

07:50 pm

الأربعاء

13

06 مايو, 2020

03:12 am

11:33 am

03:13 pm

06:20 pm

07:50 pm

الخميس

14

07 مايو, 2020

03:11 am

11:33 am

03:13 pm

06:21 pm

07:51 pm

الجمعة

15

08 مايو, 2020

03:10 am

11:33 am

03:13 pm

06:22 pm

07:52 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت

16

09 مايو, 2020

03:09 am

11:33 am

03:13 pm

06:22 pm

07:52 pm

الأحد

17

10 مايو, 2020

03:07 am

11:33 am

03:13 pm

06:23 pm

07:53 pm

الاثنين

18

11 مايو, 2020

03:06 am

11:33 am

03:13 pm

06:24 pm

07:54 pm

الثلاثاء

19

12 مايو, 2020

03:05 am

11:33 am

03:13 pm

06:25 pm

07:55 pm

الأربعاء

20

13 مايو, 2020

03:04 am

11:33 am

03:13 pm

06:25 pm

07:55 pm

الخميس

21

14 مايو, 2020

03:03 am

11:33 am

03:13 pm

06:26 pm

07:56 pm

الجمعة

22

15 مايو, 2020

03:02 am

11:33 am

03:13 pm

06:27 pm

07:57 pm

السبت

23

16 مايو, 2020

03:01 am

11:33 am

03:13 pm

06:27 pm

07:57 pm

الأحد

24

17 مايو, 2020

03:00 am

11:33 am

03:13 pm

06:28 pm

07:58 pm

الاثنين

25

18 مايو, 2020

03:00 am

11:33 am

03:13 pm

06:29 pm

07:59 pm

الثلاثاء

26

19 مايو, 2020

02:59 am

11:33 am

03:13 pm

06:29 pm

07:59 pm

الأربعاء

27

20 مايو, 2020

02:58 am

11:33 am

03:13 pm

06:30 pm

08:00 pm

الخميس

28

21 مايو, 2020

02:57 am

11:33 am

03:14 pm

06:31 pm

08:01 pm

الجمعة

29

22 مايو, 2020

02:56 am

11:33 am

03:14 pm

06:31 pm

08:01 pm

السبت

30

23 مايو, 2020

02:55 am

11:33 am

03:14 pm

06:32 pm

08:02 pm

امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في اربد :

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الجمعة

1

24 أبريل, 2020

03:26 am

11:35 am

03:14 pm

06:13 pm

07:43 pm

السبت

2

25 أبريل, 2020

03:24 am

11:34 am

03:14 pm

06:14 pm

07:44 pm

الأحد

3

26 أبريل, 2020

03:23 am

11:34 am

03:14 pm

06:14 pm

07:44 pm

الاثنين

4

27 أبريل, 2020

03:22 am

11:34 am

03:14 pm

06:15 pm

07:45 pm

الثلاثاء

5

28 أبريل, 2020

03:20 am

11:34 am

03:14 pm

06:16 pm

07:46 pm

الأربعاء

6

29 أبريل, 2020

03:19 am

11:34 am

03:14 pm

06:17 pm

07:47 pm

الخميس

7

30 أبريل, 2020

03:18 am

11:34 am

03:14 pm

06:17 pm

07:47 pm

الجمعة

8

01 مايو, 2020

03:17 am

11:34 am

03:14 pm

06:18 pm

07:48 pm

السبت

9

02 مايو, 2020

03:15 am

11:34 am

03:14 pm

06:19 pm

07:49 pm

الأحد

10

03 مايو, 2020

03:14 am

11:33 am

03:14 pm

06:20 pm

07:50 pm

الاثنين

11

04 مايو, 2020

03:13 am

11:33 am

03:14 pm

06:20 pm

07:50 pm

الثلاثاء

12

05 مايو, 2020

03:12 am

11:33 am

03:14 pm

06:21 pm

07:51 pm

الأربعاء

13

06 مايو, 2020

03:10 am

11:33 am

03:14 pm

06:22 pm

07:52 pm

الخميس

14

07 مايو, 2020

03:09 am

11:33 am

03:14 pm

06:22 pm

07:52 pm

الجمعة

15

08 مايو, 2020

03:08 am

11:33 am

03:14 pm

06:23 pm

07:53 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت

16

09 مايو, 2020

03:07 am

11:33 am

03:14 pm

06:24 pm

07:54 pm

الأحد

17

10 مايو, 2020

03:06 am

11:33 am

03:14 pm

06:25 pm

07:55 pm

الاثنين

18

11 مايو, 2020

03:05 am

11:33 am

03:14 pm

06:25 pm

07:55 pm

الثلاثاء

19

12 مايو, 2020

03:04 am

11:33 am

03:14 pm

06:26 pm

07:56 pm

الأربعاء

20

13 مايو, 2020

03:03 am

11:33 am

03:15 pm

06:27 pm

07:57 pm

الخميس

21

14 مايو, 2020

03:02 am

11:33 am

03:15 pm

06:28 pm

07:58 pm

الجمعة

22

15 مايو, 2020

03:01 am

11:33 am

03:15 pm

06:28 pm

07:58 pm

السبت

23

16 مايو, 2020

03:00 am

11:33 am

03:15 pm

06:29 pm

07:59 pm

الأحد

24

17 مايو, 2020

02:59 am

11:33 am

03:15 pm

06:30 pm

08:00 pm

الاثنين

25

18 مايو, 2020

02:58 am

11:33 am

03:15 pm

06:30 pm

08:00 pm

الثلاثاء

26

19 مايو, 2020

02:57 am

11:33 am

03:15 pm

06:31 pm

08:01 pm

الأربعاء

27

20 مايو, 2020

02:56 am

11:33 am

03:15 pm

06:32 pm

08:02 pm

الخميس

28

21 مايو, 2020

02:55 am

11:33 am

03:15 pm

06:32 pm

08:02 pm

الجمعة

29

22 مايو, 2020

02:54 am

11:33 am

03:15 pm

06:33 pm

08:03 pm

السبت

30

23 مايو, 2020

02:53 am

11:33 am

03:15 pm

06:34 pm

08:04 pm

امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في مادبا:

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الجمعة

1

24 أبريل, 2020

03:28 am

11:35 am

03:13 pm

06:12 pm

07:42 pm

السبت

2

25 أبريل, 2020

03:27 am

11:35 am

03:13 pm

06:13 pm

07:43 pm

الأحد

3

26 أبريل, 2020

03:26 am

11:35 am

03:13 pm

06:14 pm

07:44 pm

الاثنين

4

27 أبريل, 2020

03:24 am

11:34 am

03:13 pm

06:14 pm

07:44 pm

الثلاثاء

5

28 أبريل, 2020

03:23 am

11:34 am

03:13 pm

06:15 pm

07:45 pm

الأربعاء

6

29 أبريل, 2020

03:22 am

11:34 am

03:13 pm

06:16 pm

07:46 pm

الخميس

7

30 أبريل, 2020

03:21 am

11:34 am

03:13 pm

06:16 pm

07:46 pm

الجمعة

8

01 مايو, 2020

03:19 am

11:34 am

03:13 pm

06:17 pm

07:47 pm

السبت

9

02 مايو, 2020

03:18 am

11:34 am

03:13 pm

06:18 pm

07:48 pm

الأحد

10

03 مايو, 2020

03:17 am

11:34 am

03:13 pm

06:18 pm

07:48 pm

الاثنين

11

04 مايو, 2020

03:16 am

11:34 am

03:13 pm

06:19 pm

07:49 pm

الثلاثاء

12

05 مايو, 2020

03:14 am

11:33 am

03:13 pm

06:20 pm

07:50 pm

الأربعاء

13

06 مايو, 2020

03:13 am

11:33 am

03:13 pm

06:21 pm

07:51 pm

الخميس

14

07 مايو, 2020

03:12 am

11:33 am

03:13 pm

06:21 pm

07:51 pm

الجمعة

15

08 مايو, 2020

03:11 am

11:33 am

03:13 pm

06:22 pm

07:52 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

السبت

16

09 مايو, 2020

03:10 am

11:33 am

03:13 pm

06:23 pm

07:53 pm

الأحد

17

10 مايو, 2020

03:09 am

11:33 am

03:13 pm

06:23 pm

07:53 pm

الاثنين

18

11 مايو, 2020

03:08 am

11:33 am

03:13 pm

06:24 pm

07:54 pm

الثلاثاء

19

12 مايو, 2020

03:07 am

11:33 am

03:13 pm

06:25 pm

07:55 pm

الأربعاء

20

13 مايو, 2020

03:06 am

11:33 am

03:13 pm

06:25 pm

07:55 pm

الخميس

21

14 مايو, 2020

03:05 am

11:33 am

03:13 pm

06:26 pm

07:56 pm

الجمعة

22

15 مايو, 2020

03:04 am

11:33 am

03:13 pm

06:27 pm

07:57 pm

السبت

23

16 مايو, 2020

03:03 am

11:33 am

03:13 pm

06:27 pm

07:57 pm

الأحد

24

17 مايو, 2020

03:02 am

11:33 am

03:13 pm

06:28 pm

07:58 pm

الاثنين

25

18 مايو, 2020

03:01 am

11:33 am

03:13 pm

06:29 pm

07:59 pm

الثلاثاء

26

19 مايو, 2020

03:00 am

11:33 am

03:13 pm

06:30 pm

08:00 pm

الأربعاء

27

20 مايو, 2020

02:59 am

11:33 am

03:14 pm

06:30 pm

08:00 pm

الخميس

28

21 مايو, 2020

02:58 am

11:33 am

03:14 pm

06:31 pm

08:01 pm

الجمعة

29

22 مايو, 2020

02:58 am

11:34 am

03:14 pm

06:31 pm

08:01 pm

السبت

30

23 مايو, 2020

02:57 am

11:34 am

03:14 pm

06:32 pm

08:02 pm

 

 

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