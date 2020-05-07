الاحتلال يعتقل المحرر ثائر حلاحلة

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الخميس 7/5/2020، منزل المحرر ثائر عزيز محمود حلاحلة (42 عامًا)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في قرية خاراس قضاء مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح والد الأسير في اتصال للإذاعة أن قوات الاحتلال داهمت منزل نجله دون سابق إنذار، أو تقديم استدعاء مسبق.

يشار إلى أن المحرر حلاحلة أب لطفليني، ويعاني من عدة أمراض أبرزها الكبد الوبائي، ومورس بحقه إهمالاً طبياً متعمدًا من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية في اعتقالات سابقة؛ وهو أسير سابق أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.