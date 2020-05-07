موعد برنامج مصطفى حسني رمضان 2020 والقنوات الناقلة

يتساءل المشاهدون عن موعد برنامج مصطفى حسني رمضان 2020 على أبواب الفتن، حيث يقوم الداعية الاسلامي مصطفى حسني في شهر رمضان من كل عام بتقديم برنامج ديني اجتماعي خلال كل موسم رمضاني.
موعد برنامج مصطفى حسني رمضان 2020 على أبواب الفتن
- يقوم الداعية الإسلامي مصطفى حسني هذا الموسم الرمضاني لعام 2020
بتقديم برنامج يحمل اسم “على أبواب الفتن”.
- يتم بث البرنامج على قناة ON E في تمام الأوقات التالية:
– العرض الأول: الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.
– الإعادة الأولى: الساعة الثالثة والربع فجرًا بتوقيت مصر.
- كما يتم بث البرنامج أيضًا على قناة الناس خلال الأوقات التالية:
– العرض الأول: الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.
– الإعادة الأولى: الساعة الرابعة والنصف فجرًا.
– الإعادة الثانية: الساعة الثالثة والنصف عصرًا.
- ومن الجدير بالذكر أن الداعية مصطفى حسنى يقوم بعرض العديد من الموضوعات المختلفة التي من الممكن أن تتسبب في فتنة العبد، ويطرح الأسئلة التي تجول في خاطر الإنسان ومختلف المشاكل التي يواجهها، وكيف يتمكن الإنسان من مواجهة تلك الفتن والتصدي لها.
تردد القنوات الناقلة لبرامج على أبواب الفتن
تردد قناة ON E على القمر الصناعي نايل سات
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 12053
- الاستقطاب: رأسي V.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة الناس
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد : 12054.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: رأسي V.