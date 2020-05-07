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خلال الأيام القادمة

أبو نعيم: سيتم فتح معبر رفح لتسهيل عودة العالقين في دول العالم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:42 - 07 مايو 2020
اللواء توفيق ابو نعيم اللواء توفيق ابو نعيم
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أكد اللواء أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية بغزة توفيق أبو نعيم، أن جائحة كورونا أضافت إلى الحصار حصارًا آخرًا، لكن غزة استطاعت أن تجعل من ذلك درسًا رغم قلة الإمكانات الصحية والمالية.

وقال أبو نعيم خلال في كلمة له خلال حفل تخريج فوج كلية الرباط الجامعية، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح معبر رفح خلال الأيام القادمة لتسهيل عودة دفعات جديدة من المواطنين العالقين في دول العالم.

وأوضح أن قطاع غزة يعيش ظروفاً صعبة جداً، داعياً لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات للتعامل مع هذه المرحلة الصعبة في ظل جائحة "كورونا".

وحذر أبو نعيم أن انهيار المنظومة الخدماتية في قطاع غزة في ظل الحصار لن تقف تأثيراته عند حدود غزة، التي ستتحول إلى قوة لن يستطيع أحد تقدير حجم انفجارها أمام هذا الضغط الهائل.

وأضاف: "رجالنا لا ينامون على مدار الساعة سهرًا على راحة أبناء شعبنا، وفي خدمة كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في طل جائحة كورونا".

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