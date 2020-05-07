ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 7/5/2020 قليلاً في السوق المحلي، حيث بلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.75 جنيه.

ورغم الضغوطات الاقتصادية التي تعانيها مصر إلا أن العملة المصرية حافظت على استقرارها خلال الفترة الماضية، خاصة تلك التي تفضى فيها فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، رفعت مصر، توقعاتها للعجز الكلي في ميزانية السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9 بالمئة بسبب أزمة كورونا من توقعات سابقة عند 7.2 بالمئة.

كما دعم الجنيه المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري، لتسجل 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019.

واستقر سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) عند 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

السعر الأكثر تداولا للدولار

وهيمن سعر الدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر.

فقد تكرر السعر لدى البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي والعربي الأفريقي، وعودة، والاستثمار العربي، والمشرق، والشركة المصرفية العربية والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس ومصر إيران.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو إلى 16.96 للشراء و17.11 للبيع، والجنيه الإسترليني 19.47 للشراء و19.64 للبيع لدى شاشات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 4.11 للشراء و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 للشراء و4.29 للبيع، والدينار الكويتي 50.17 جنيه للشراء، و51.06 للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.