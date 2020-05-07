سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 7/5/2020

ارتفاع مستمر يشهده سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، اليوم الخميس 7/5/2020 حيث شهدت اسعار الدولار في سوريا وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انهياراً متواصلاً

ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدولار إلى أكثر من 1400 ليرة سورية مقترباً سعر الدولار في السوق السوداء إلى حدود 1500 ليرة سورية في تعاملات الصباح ، فيما تستمر سعر الليرة السورية مقابل الدولار في المصرف المركزي السوري بالثبات.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا شراء بيع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب 1440 1445 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق 1400 1410 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1400 1410 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية 1400 1410 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس 1400 1410 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة 1380 1385 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج 1425 1429 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس 1440 1445 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز 1457 1462 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب 1435 1440 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين 1435 1440 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني 1410 1415 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة 1410 1415 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة 1405 1410 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي 1410 1420 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة 1410 1420 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا 1390 1400 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص 1390 1400

وفي وقت سابق من هذا العام ، ارتفع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى أرقام لم يعهدها من قبل حيث بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء 1500 ليرة سورية في ذلك الوقت.

وعلى أثر انهيار سعر الدولار في سوريا وارتفاع اسعار العملات في سوريا أدى ذلك إلى ارتفاع اسعار المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنين والتي يتم شرائها بعملة الدولار الأمريكي وبعد ارتفاع سعر الدولار في سوريا زادت معاناة المواطنين السوريون في ظل الانهيار الكبير للعملة السورية.

وشهدت اسعار الدولار في سوريا و سعر الدولار في سوريا في المصرف المركزي السوري ثبااتاً على عكس سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء حيث يقدم موقع النهضة نيوز سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي السوري وايضاً في السوق السوداء، حيث يشهد سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء ارتفاعاً كبيراً. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية (سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 7/5/2020 : 1 (USD) دولار امريكي = 434 - 438 ليرة السورية (SYP) وسجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو ( سعر اليورو في سوريا ) اليوم الخميس 7/5/2020 :

1 (EUR) يورو = 483 - 488 (SYP) ليرة السورية ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 7/5/2020 ( سعر الدرهم الإماراتي في سوريا ) : 1 (AED) درهم إماراتى = 119 - 121 (SYP) ليرة السورية وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7/5/2020 : 1 (EGP) جنية المصري = 27 - 28 (SYP) ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء اليوم الخميس 7/5/2020: 1 (SAR) ريال سعودي = 116 - 117 (SYP) ليرة السورية وصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 7/5/2020 ( سعر الليرة تركية في سوريا و سعر الليرة السورية في تركيا ) : 1 (TRY) ليرة التركية = 172 - 175 (SYP) ليرة السورية سعر الليرة السورية مقابل الدولار | سعر الدولار في سوريا اليوم سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي في موقع شمرا:

العملة - سعر الليرة السورية مقابل الدولار رمز العملة الحد الأدنى الحد الأعلى سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي (US DOLLAR) USD 434 438 سعر الليرة السورية مقابل اليورو (EURO) EUR 483 488 سعر الليرة السورية مقابل الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) GBP 565 570 سعر الليرة السورية مقابل الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) CAD 330 333 سعر الليرة السورية مقابل الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) DKK 64 65 سعر الليرة السورية مقابل الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) NOK 48 48 سعر الليرة السورية مقابل الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) KWD 1,430 1,444 سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي (SAUDI RIYAL) SAR 116 117 سعر الليرة السورية مقابل الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) JOD 620 626 سعر الليرة السورية مقابل الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) BHD 1,160 1,171 سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) AED 119 121 سعر الليرة السورية مقابل الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) QAR 119 120 سعر الليرة السورية مقابل الريال العماني (OMANI RIAL) OMR 1,131 1,142 سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) EGP 27 28 سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية (TURKISH LIRA) TRY 172 175 سعر الليرة السورية مقابل الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) LYD 730 744

جدول سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية حسب موقع شمرا السوري الخاص بالعملات خلال الأيام السابقة في المصرف المركزي السوري :