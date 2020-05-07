سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 7/5/2020

ارتفاع مستمر يشهده سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، اليوم الخميس 7/5/2020 حيث شهدت اسعار الدولار في سوريا وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انهياراً متواصلاً
ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدولار إلى أكثر من 1400 ليرة سورية مقترباً سعر الدولار في السوق السوداء إلى حدود 1500 ليرة سورية في تعاملات الصباح ، فيما تستمر سعر الليرة السورية مقابل الدولار في المصرف المركزي السوري بالثبات.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار
|سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا
|شراء
|بيع
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب
|1440
|1445
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق
|1400
|1410
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب
|1400
|1410
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية
|1400
|1410
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس
|1400
|1410
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة
|1380
|1385
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج
|1425
|1429
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس
|1440
|1445
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز
|1457
|1462
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب
|1435
|1440
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين
|1435
|1440
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني
|1410
|1415
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة
|1410
|1415
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة
|1405
|1410
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي
|1410
|1420
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة
|1410
|1420
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا
|1390
|1400
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص
|1390
|1400
وفي وقت سابق من هذا العام ، ارتفع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى أرقام لم يعهدها من قبل حيث بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء 1500 ليرة سورية في ذلك الوقت.
وعلى أثر انهيار سعر الدولار في سوريا وارتفاع اسعار العملات في سوريا أدى ذلك إلى ارتفاع اسعار المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنين والتي يتم شرائها بعملة الدولار الأمريكي وبعد ارتفاع سعر الدولار في سوريا زادت معاناة المواطنين السوريون في ظل الانهيار الكبير للعملة السورية.
1 (EUR) يورو = 483 - 488 (SYP) ليرة السورية
ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 7/5/2020 ( سعر الدرهم الإماراتي في سوريا ) :
1 (AED) درهم إماراتى = 119 - 121 (SYP) ليرة السورية
وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7/5/2020 :
1 (EGP) جنية المصري = 27 - 28 (SYP) ليرة السورية
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء اليوم الخميس 7/5/2020:
1 (SAR) ريال سعودي = 116 - 117 (SYP) ليرة السورية
وصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 7/5/2020 ( سعر الليرة تركية في سوريا و سعر الليرة السورية في تركيا ) :
1 (TRY) ليرة التركية = 172 - 175 (SYP) ليرة السورية
سعر الليرة السورية مقابل الدولار | سعر الدولار في سوريا اليوم سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي في موقع شمرا:
|العملة - سعر الليرة السورية مقابل الدولار
|رمز العملة
|الحد الأدنى
|الحد الأعلى
|سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي (US DOLLAR)
|USD
|434
|438
|سعر الليرة السورية مقابل اليورو (EURO)
|EUR
|483
|488
|سعر الليرة السورية مقابل الجنيه الإسترليني (STERLING POUND)
|GBP
|565
|570
|سعر الليرة السورية مقابل الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR)
|CAD
|330
|333
|سعر الليرة السورية مقابل الكورون الدنماركي (DANISH KRONER)
|DKK
|64
|65
|سعر الليرة السورية مقابل الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER)
|NOK
|48
|48
|سعر الليرة السورية مقابل الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR)
|KWD
|1,430
|1,444
|سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي (SAUDI RIYAL)
|SAR
|116
|117
|سعر الليرة السورية مقابل الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR)
|JOD
|620
|626
|سعر الليرة السورية مقابل الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR)
|BHD
|1,160
|1,171
|سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM)
|AED
|119
|121
|سعر الليرة السورية مقابل الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL)
|QAR
|119
|120
|سعر الليرة السورية مقابل الريال العماني (OMANI RIAL)
|OMR
|1,131
|1,142
|سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND)
|EGP
|27
|28
|سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية (TURKISH LIRA)
|TRY
|172
|175
|سعر الليرة السورية مقابل الدينار الليبي (LIBYAN DINAR)
|LYD
|730
|744
جدول سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية حسب موقع شمرا السوري الخاص بالعملات خلال الأيام السابقة في المصرف المركزي السوري :
|التاريخ - سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
|سعر الصرف
|
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
2020-05-1
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الليرة السورية مقابل الدولار
2020-05-2
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الليرة السورية مقابل الدولار
2020-05-3
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الليرة السورية مقابل الدولار
2020-05-4
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الليرة السورية مقابل الدولار
2020-05-5
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
2020-05-6
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
2020-05-7
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية