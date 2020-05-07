دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

يحرص الصائم على الأدعية في شهر رمضان المبارك ليعطروا فيها لسانهم بذكر الله، لذا نعرض إليكم دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، وهو مناجاة ودعاء للنجاة من العثرات.

ونسعى خلال شهر رمضان المبارك لنشر مجموعة من الأدعية المستحبة، بشكل يومي، وهي أدعية ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك.

وقد أكد النبي "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

عنن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:

" اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".

ثواب دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

"مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ".

ونقتري من منتصف شهر رمضان المبارك، والدعاء في شهر رمضان له الثواب والأجر الكبير كما ذكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الأمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم، لذا ينبغي على كل مسلم صائم الاكثار والاجتهاد في الدعاء إلى الله عز وجل بنيه مخلصة، ولا يعتبر دعاء واحد لكل يوم بل في جميع الاوقات والأدعية التي تخطر على البال، لذلك وجب الدعاء خلال أيام الشهر الفضيل.

أدعية مستحب الدعاء بها في رمضان

“اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، و اذقني فيه حلاوة ذكرك، واوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين”.

“اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.