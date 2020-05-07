بلدة تخضع سكانها لنظام غذائي لتخفيف الوزن خشية من كورونا

قامت بلدة بجزيرة لونغ ايلاند بوضع نظاما غدائيًا لجميع السكان من أجل خفض معدلات السمنة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل زيادة في معدلات الوزن مع الحجر الصحي.

ولأن الفيروس يؤثر على مرضى السكري والمصابين بالسمنة أكثر من غيرهم، يقدم الأطباء ومدربو اللياقة البدنية في مدينة هنتنغتون، التي يقطنها حوالي 200 ألف نسمة، أسلوب حياة صحيا طوعيا وبرنامجا للتمارين الرياضية.

ويقول الأطباء ومدربو اللياقة إن السمنة والحالات المرتبطة بها هي من عوامل خطر الإصابة المحتملة بمرض "كوفيد-19"، وإن تقليل عدد السكان الذين يعانون من زيادة الوزن سيقلل أيضا من عدد مرضى فيروس كورونا الجديد.

وصرّح رئيس اللجنة التشريعية الصحية في مقاطعة سوفولك، ويليام سبنسر، في مؤتمر صحفي الأربعاء: "نلفت الانتباه إلى هذه القضية لأن جودة صحتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى.. بينما نعمل ببطء في طريقنا للخروج من هذه الأزمة، من المهم بالنسبة لنا اتخاذ خيارات صحية ... لذلك نحن بحاجة إلى تولي المسؤولية عن الوضع".

يشار إلى أنه وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعاني 42.4 في المئة من السكان البالغين في الولايات المتحدة من السمنة وكذلك 18.5 في المئة من الأطفال الأميركيين.

وتعد السمنة عامل خطر معروف للعديد من الحالات الصحية المزمنة بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسكتة الدماغية والنوبات القلبية وحتى أنواع معينة من السرطان.

وبحسب الدراسات فإن زيادة الوزن والسمنة هي عامل خطر رئيسي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وأظهرت الأبحاث أن الحالات الصحية المزمنة، مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19 والوفاة.