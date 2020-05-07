ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة

ارتفعت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 73 ألفًا بعد أن سجلت البلاد أمس الأربعاء، أكثر من ألفي حالة وفاة بالفيروس.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2073 شخصاً، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى أكثر من 1.22 مليون شخص، تماثل للشفاء منهم حوالى 190 ألفاً.

وحتى اليوم بلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لكشف المصابين بالفيروس الفتّاك حوالي 7.75 مليون فحص، بحسب الجامعة.

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات، الاثنين، إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال اليومين الماضيين لتتجاوز الألفي وفاة يومياً، وهي عتبة تكافح البلاد لخفضها.

يشار إلى أنه وعلى الرّغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض لا ينفكّ يشدّد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.