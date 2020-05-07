الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 7/5/2020، بنيران أسلحتها الرشّاشة الثقيلة المزارعين والصيادين على الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن زوارق الاحتلال الحربية استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 4 أميال بحرية.

وعلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خان يونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.