"ولادة تيم".. أول طفل لأم مصابة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت إدارة مجمع فلسطين الطبي، مساء أمس الأربعاء، عن ولادة "تيم" أول طفل لأم مصابة بفيروس كورونا المسجد "كوفيد-19".

وقالت إدارة المجمع: "إن طواقم مجمع فلسطين الطبي من اقسام الولادة والاطفال والعناية الحثيثة والباطني هرعت لاستقبال الام (ب.ق) من محافظة الخليل والمصابة حالياً بفيروس كورونا، والتي كانت تقيم بقسم الحجر في فندق الكرمل بإشراف طاقم وزارة الصحة بالفندق".

وأضافت إدارة المجمع على صفحتها على "فيسبوك": "كان على رأس المستقبلين للأُم المدير التنفيذي للمجمع د. احمد البيتاوي وطاقم الجودة وضبط العدوى، حيث تم ادخال الأُم للقسم المخصص للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا".

وتابعت: "تم اتباع كافة احتياطات منع العدوى، وبعد ساعات معدودة حتى تمكن د. علاء عواد والقابلة سمى صبرة من توليد الأُم بإشراف رئيس قسم النسائية والتوليد د. عماد عابد، وتم تسليم الطفل لفريق العناية الحثيثة بالأطفال".