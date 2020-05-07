قرارات مهمة لسلطة الترخيص في ظل حالة الطوارئ

أصدرت وزارة النقل والمواصلات، أمس الأربعاء، مجموعة من القرارات الخاصة بترخيص المركبات ورخص المواطنين، والتعليمات الخاصة للتعاملات في مديريات الترخيص.

وقال مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، إنه "التزاماً بالمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، واستنادا لقرارات دولة رئيس الوزراء لمكافحة انتشار فايروس كوفيد١٩، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً من قبل معالي وزير النقل والمواصلات أ. عاصم سالم ، وتسهيلا على المواطنين وللمصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي":

１- تعتبر رخص المركبات التي انتهى سريانها بتاريخ 5/3/2020 وما بعد ، سارية المفعول بشكل استثنائي ولغاية 5/6/2020 ، خلال حالة الطواريء.

2. تعتبر رخص القيادة الشخصية التي انتهى سريانها بتاريخ 5/3/2020 وما بعد ، سارية المفعول بشكل استثنائي ولغاية 5/6/2020 ، خلال حالة الطواريء.

3- لا داعي لذهاب المواطنين الى المديريات للترخيص .

4- على جميع المواطنين الالتزام بقرارات وزارة النقل والمواصلات بالخصوص .

وبيَّن عكوبة أن جميع القرارات السابقة تخضع لعملية التقييم أولًا بأول في ضوء مستجدات حالة الطوارئ ككل.