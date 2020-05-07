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طقس فلسطين: أجواء ربيعية وارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:13 - 07 مايو 2020
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يكون الجو اليوم الخميس  ربيعيا لطيفاً نهاراً في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويبقى الجو باردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/05/08: يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2020/05/09: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفاً في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2020/05/10: يكون الجو ربيعيا لطيفاً في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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