رابط أرقام الجلوس لطلاب الثانوية الأزهرية بعد منعها بالمعاهد

قرر الأزهر الشريف، نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

وقال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إنه سيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي، وستتم تتم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بيانات.

ووجه وكيل الأزهر، بكتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في الأعوام السابقة.

وأوصى بتأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية المُرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات؛ للعمل على عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم في المعاهد، وحرصًا على سلامتهم وتنفيذًا للتباعد الاجتماعي الذي تنادي به أجهزة الدولة.

وأشار وكيل الأزهر، في تصريحات لمصراوي، أنه تم إنهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بجميع أنحاء الجمهورية التي تعقد 30 مايو المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطمأن وكيل الأزهر، طلاب الشهادة الثانوية، وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات، حفاظاً على صحتهم، وتجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار عباس إلى أنه سيتم تعقيم اللجان أولا أول عقب كل مادة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات، وتم إصدار التعليمات اللازمة للمناطق الأزهرية.

في الوقت قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم تعديل جدول امتحان القسم الأدبي وجدول العلوم الإسلامية وجدول البعوث الإسلامية، حيث يكون الامتحان مادة واحدة في اليوم، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وخوفًا من تجمعهم واختلاطهم بين اللجنتين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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