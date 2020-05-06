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214 مسافراً من العالقين بالخارج يصلون عبر معبر الكرامة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:11 - 06 مايو 2020
الكرامة الكرامة
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 أعلنت دائرة العلاقات العامة و الاعلام في جهاز الشرطة لفلسطينية أن 214 مواطنا، دخلوا اليوم الأربعاء، من العالقين في عدد من دول العالم، عبر المملكة الأردنية الهاشمية، إلى أرض الوطن.

وأوضحت الدائرة أن شرطة معبر الكرامة أمنت دخول الدفعة الرابعة وعددهم 214 مواطنا كانوا قادمين من دول مختلفة عبر المملكة الأردنية إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة.

وأوضحت أن إدارات المعابر والحدود والمؤسسة الأمنية والمؤسسات الطبية، نظمت دخول المواطنين القادمين، وأجرى الطب الوقائي كامل الفحوصات الطبية اللازمة، وأوصت بالحجر المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات الطبية.

ومن المتوقع أن تتواصل دفعات القادمين حتى يوم غد الخميس، إذ سيتم استقبال الدفعة الأخيرة من المواطنين العائدين في ظل حالة الطوارئ.

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