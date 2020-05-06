مغردون عبر مواقع التواصل ينعون "آخر عمالقة قراءة القرآن" محمد الطبلاوي

شيع المصريون اليوم الأربعاء الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 86 عاما. وقد أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة في مصر وفاة القارئ المعروف مساء الثلاثاء.

كما نعته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

إنا لله وإنا إليه راجعون

ننعى بقلب راض بقضاء الله

القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر

اللهم شفّع فيه القرآن وأعماله الصالحة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا. pic.twitter.com/EzBthfcZJD — دار الإفتاء المصرية ???? ???????? (@EgyptDarAlIfta) May 5, 2020

ونعى شيوخ ومشاهير ومدونون الشيخ الراحل ووصفوه بأنه "آخر عمالقة القرآن الكريم في الأمة الإسلامية".

وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، عبر حسابه الرسمي على تويتر، على المكانة الكبيرة التي يحتلها الشيخ الطبلاوي "في قلوب وعقول المسلمين"، ووصف الشيخ الراحل بأنه "علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة الحديث".

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب #الأزهر_الشريف وإمامه الأكبر، عند الله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في #مصر والعالم في العصر الحديث، الشيخ محمد محمود #الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا pic.twitter.com/WbjUpbcmjO — الأزهر الشريف (@AlAzhar) May 5, 2020

من هو الشيخ الطبلاوي؟

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 14 نوفمبر تشرين الثاني عام 1934 في محافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية.

ويذكر أنه أتم حفظ القرآن وتجويده في العاشرة.

وقد حرص الشيخ الطبلاوي على مجالسة مشاهير القراء والاستماع إليهم مباشرة وعن طريق الإذاعة.

وكان أثير الراديو أحد أبرز عوامل شهرة الطبلاوي، إذ وصلت تلاوته إلى بيوت ملايين المسلمين عبر الإذاعات المصرية في فترة الستينات

واحتل مكانة مرموقة بين قراء مصر، حيث أحيى مناسبات دينية ومراسم عزاء لشخصيات بارزة ومعروفة.

وتميز بأسلوبه المميز في تلاوة القرآن الذي جعله يحظى بشهرة واسعة في مصر والعالم الإسلامي.

وشغل الطبلاوي مناصب عدة كان آخرها تعيينه نقيبا لقراء ومحفظي القرآن في مصر.

كما سافر إلى بلدان عديدة ونال تكريم رؤساء وحكومات حول العالم.

وقد نقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن الشيخ الطبلاوي أن لديه 8 أبناء و5 بنات.

وقد سار ابنه محمد على نهجه في تجويد القرآن كما تفوقت حفيدته آية في الإنشاد الديني.