مصر: هل يتم استبدال امتحانات الثانوية العامة باختبار قدرات؟؟

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الحكومة تدرس الآن سيناريوهات المنظومة التعليمية بالعام الدارسين الجديد، المقرر أن تبدأ في سبتمبر المُقبل، خصوصًا أن فيروس كورونا "واضح أنه قاعد معانا ومش مشكلة وقتية"، كما قال.

وأضاف شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة للتعليم 2020/2021: «كل الإزعاج الآن على الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم، هننزل إزاي المدارس في سبتمبر المُقبل، وهعمل إيه في التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب إزاي، خصوصًا أن بوابة التعقيم الذاتي الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه».

وتابع شوقي: «الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية»، مشيرًا إلى أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو 950 مليون جنيه لمدة 20 يومًا، لافتًا أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة 2020/2021 بواقع 132 مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص 109 مليارات جنيه فقط، قائلا: «الموازنة عليها ضغط شديد، خصوصًا واحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا».

و قال إن الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ستتم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء المقرر له، غد الخميس، على أن يتم إعلانها للمواطنين، في 15 مايو الجاري، لافتًا إلى أنه من المُقرر أن تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو المقبل، موضحًا أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية.

وردًا على سؤال للنائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن الضوابط التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك في هذه العملية، قال «شوقى» إن عدد الطلاب في كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبًا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن كافة اللجان ستكون في مقرات تابعة للتربية والتعليم، وأنها لن تكون في مراكز الشباب أو أي أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحًا أن تكلفة التأمين العادي الذي يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.

وأشار «شوقي» إلى أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميًا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه.

وحول مطالبات البعض بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها، قال: «هذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلي وكلام فاضي».

وأشار إلى أن البعض متخوف من إجراء الامتحانات في اللجان، قائلا: "هناك عام دراسي سيبدأ في سبتمبر المقبل، والناس طول النهار في المول والمترو والميكروباص، إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود في البيت، المهم ميحضرش الأهالي مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان".