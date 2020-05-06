تفاصيل حالة الطقس في مصر لـ الثلاثة أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن طقس الثلاث أيام المقبلة.

وعن طقس غد الأربعاء يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية مشمس، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلًا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد لطيف على جنوبه.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وهناك نشاط للرياح على جنوب سيناء واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

ويُرجع خبراء الأرصاد هذه الظواهر إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الجمهورية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «28 – 16»، الإسكندرية «24– 16»، قنا «30- 20»، الأقصر «31 – 20»، أسوان «33 – 21».

أما بعد غدً الخميس فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب الصعيد.

والطقس ليلًا مائل للبرودة على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة على جميع الأنحاء ما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على جميع الأنحاء.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «31 – 19»، الوجه البحري «30 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26 – 18»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «31 – 25»، شمال الصعيد «32 – 20»، جنوب الصعيد «35 – 23».

أما الجمعة فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشطة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «34 – 16»، الوجه البحري «33 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29 – 17»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33- 24»، شمال الصعيد «35- 18»، جنوب الصعيد «38- 24».