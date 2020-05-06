من هو ضيف "رامز مجنون رسمي" الليلة على قناة MBC ؟

يقع الفنان الإماراتي عبد الله بالخير، الليلة، ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عقب الإفطار مباشرة.

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان "كرسي الحقيقة"، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: "رامز قلب الأسد، ورامز ثعلب الصحراء، ورامز عنخ آمون، ورامز قرش البحر، ورامز واكل الجو، ورامز بيلعب بالنار، ورامز تحت الأرض، ورامز تحت الصفر".

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري المصري،​ رفضت في جلستها المُنعقدة اليوم بالقاهرة، الدعوى المقامة مِن​ قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يُعرض​ على قنوات "مجموعة​ MBC"​ :​ MBC1 وMBCمصر، وMBCالعراق، وMBC5، ومنصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب (VOD).

وأشار ثروت عبد الشهيد، المُستشار القانوني لـ"مجموعة​ MBC"​ في القاهرة، إلى​ أن نص الحكم القضائي أكّد أن المحكمة​ اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ​ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، "كما طالبت الدعوى​ المرفوعة".

وأضافت المحكمة، أن البرنامج لا يعدو​ عن كونه عملا​ فنيا​ يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له​ خلالها.

وذكر الحكم​ أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي.