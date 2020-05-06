تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة.

وقال الوزير جابر إن إحدى الحالتين لسائق شاحنة أردني والأخرى لأجنبي.

وصرح سعد جابر بشفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة.

من جهته، أعلن أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، أن حظر تجوال شامل سيكون يوم الجمعة المقبل.

وأفاد أمجد العضايلة في تصريحات صحفية بأن الملك أكد أن الأردن قدم نموذجا رائعا في التعاطي مع الوباء وحالة التناغم والانسجام بين المؤسسات ساهمت في تحقيق ذل